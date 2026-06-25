Mundial 2026: ¿quiénes lideran el sistema de «goles + asistencias»?
La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, que se celebra en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, está llegando a su fin. La competencia entre los máximos goleadores y los jugadores más productivos ya se ha convertido en una verdadera batalla.
Según los resultados de los encuentros disputados hasta ahora, ¡tres estrellas comparten el trono del sistema «goles + asistencias»!
El trío de líderes: el veterano Messi, el veloz Vinicius y el impactante Undav
En la lucha por ser el jugador más útil del Mundial, tres jugadores lideran actualmente con 5 puntos de productividad cada uno:
Lionel Messi (Argentina): El capitán de la selección demuestra una vez más que la edad no es un impedimento. Leo ha anotado 5 goles en solo 2 encuentros, situándose a la cabeza de la lista gracias a sus goles puros.
Vinicius Junior (Brasil): El líder de los «Pentacampeones» ha comenzado el Mundial 2026 de forma muy activa. Ha marcado 4 goles y sumado 1 asistencia en 3 partidos.
Deniz Undav (Alemania): El delantero de la Bundestim puede considerarse la verdadera revelación del torneo. Undav ha registrado 3 goles y 2 asistencias en solo 2 partidos. ¡Una cifra de eficiencia impresionante!
Mundial 2026: Tabla de los jugadores más productivos
También hay varias estrellas que pisan los talones de los líderes, con 4 acciones decisivas en su cuenta. La situación actual es la siguiente:
Jugador
Selección
Goles
Asistencias
Total (Goles+Asistencias)
Lionel Messi
Argentina
5
0
5
Vinicius Junior
Brasil
4
1
5
Deniz Undav
Alemania
3
2
5
Kylian Mbappé
Francia
4
0
4
Erling Haaland
Noruega
4
0
4
Alexander Isak
Suecia
1
3
4
Yoan Manzambi
Suiza
3
1
4
Se acerca el momento decisivo: La fase de grupos del Mundial está por terminar. Los duelos más interesantes y la lucha principal por la «Bota de Oro» y la nominación al mejor jugador del torneo continuarán en la fase de eliminatorias.
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