Mundial 2026: ¿quiénes lideran el sistema de «goles + asistencias»?

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, que se celebra en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, está llegando a su fin. La competencia entre los máximos goleadores y los jugadores más productivos ya se ha convertido en una verdadera batalla.

Según los resultados de los encuentros disputados hasta ahora, ¡tres estrellas comparten el trono del sistema «goles + asistencias»!

El trío de líderes: el veterano Messi, el veloz Vinicius y el impactante Undav

En la lucha por ser el jugador más útil del Mundial, tres jugadores lideran actualmente con 5 puntos de productividad cada uno:

Lionel Messi (Argentina): El capitán de la selección demuestra una vez más que la edad no es un impedimento. Leo ha anotado 5 goles en solo 2 encuentros , situándose a la cabeza de la lista gracias a sus goles puros.

Vinicius Junior (Brasil): El líder de los «Pentacampeones» ha comenzado el Mundial 2026 de forma muy activa. Ha marcado 4 goles y sumado 1 asistencia en 3 partidos.

Deniz Undav (Alemania): El delantero de la Bundestim puede considerarse la verdadera revelación del torneo. Undav ha registrado 3 goles y 2 asistencias en solo 2 partidos. ¡Una cifra de eficiencia impresionante!

Mundial 2026: Tabla de los jugadores más productivos

También hay varias estrellas que pisan los talones de los líderes, con 4 acciones decisivas en su cuenta. La situación actual es la siguiente:

Jugador Selección Goles Asistencias Total (Goles+Asistencias) Lionel Messi Argentina 5 0 5 Vinicius Junior Brasil 4 1 5 Deniz Undav Alemania 3 2 5 Kylian Mbappé Francia 4 0 4 Erling Haaland Noruega 4 0 4 Alexander Isak Suecia 1 3 4 Yoan Manzambi Suiza 3 1 4

Se acerca el momento decisivo: La fase de grupos del Mundial está por terminar. Los duelos más interesantes y la lucha principal por la «Bota de Oro» y la nominación al mejor jugador del torneo continuarán en la fase de eliminatorias.