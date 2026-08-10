El primer catálogo de aplicaciones rival aparece en Google Play

Una plataforma comercial alternativa llamada Aptoide, especializada en juegos móviles, ha comenzado a operar en la tienda oficial Google Play de Estados Unidos. Desde ahora, los usuarios de Android pueden descargar la plataforma alternativa directamente desde la tienda oficial, sin recurrir a fuentes de terceros ni a servicios preinstalados por el fabricante del dispositivo. Al respecto, Ixbt.com informa de lo siguiente.

Según ixbt.com, estos cambios son consecuencia de una larga disputa judicial entre Google y Epic Games. En 2024, un tribunal obligó a Google a abrir la plataforma Play Store a otras tiendas de aplicaciones rivales.

Como las partes no lograron llegar a un acuerdo durante los posteriores procesos de apelación y las deliberaciones, esta situación abrió la vía legal para incluir catálogos de aplicaciones alternativos directamente en Google Play. Así comenzó una nueva etapa de competencia en el mercado de las aplicaciones móviles.

Perspectivas de expansión de las tiendas alternativas

Anteriormente, en Android, las tiendas de terceros solo podían instalarse manualmente o estar disponibles junto con determinados dispositivos, como Galaxy Store en los smartphones Samsung. El nuevo mecanismo facilita considerablemente a los usuarios el acceso a estos servicios.

Por ahora, Aptoide solo está disponible para los usuarios de Google Play en Estados Unidos, aunque se mantiene la posibilidad de instalarla manualmente en otros países. Sin embargo, se espera que en el futuro aparezcan aquí otras grandes plataformas.

Epic Games Store

Amazon Appstore

Galaxy Store

Según los expertos, con el tiempo otras tiendas alternativas populares podrían completar esta lista. Google ya había anunciado un programa internacional de registro de tiendas de terceros, pero el proceso aún no se ha implementado por completo fuera de Estados Unidos.