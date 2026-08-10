Crean un sistema de seguimiento del transporte que funciona sin GPS ni Internet móvil

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Crean un sistema de seguimiento del transporte que funciona sin GPS ni Internet móvil

Se ha desarrollado un sistema local de posicionamiento que permite seguir de forma ininterrumpida los desplazamientos del transporte público, incluso cuando la navegación por satélite está limitada y hay interferencias radioeléctricas. Según ixbt.com, así lo comunicó el servicio de prensa de la sociedad GLONASS. La nueva tecnología se ha creado sobre la base del sistema estatal de información ERA-GLONASS y está destinada a mostrar a los pasajeros el movimiento real de autobuses y trolebuses en tiempo real. Ixbt.com informa de ello.

Pruebas y primeros destinos

El primer proyecto piloto para probar esta tecnología en condiciones reales está previsto para comenzar el 1 de septiembre de 2026 en la región de Kaluga. En la primera etapa, el sistema se probará en tres rutas de la ciudad de Kaluga. En el futuro, esta solución podrá utilizarse no solo para controlar el transporte público, sino también los vehículos municipales y los automóviles de los servicios de emergencia.

El nuevo sistema permite determinar con precisión la ubicación de los vehículos incluso en zonas donde el GPS y el Internet móvil funcionan de forma inestable. Según los especialistas, se trata de un paso importante para mejorar la seguridad y la fiabilidad de la logística del transporte urbano.

Cómo funciona la tecnología

El sistema se basa en soluciones técnicas especiales y registra automáticamente el movimiento de los vehículos:

  • se instalan balizas especiales vinculadas a las coordenadas de las rutas cerca de las paradas;
  • se colocan identificadores especiales en autobuses y trolebuses;
  • cuando un vehículo se aproxima a una parada, el sistema registra su posición;
  • los datos se transmiten a las plataformas de despacho, los servicios municipales y las aplicaciones de mapas.
El intercambio de datos se realiza mediante un canal protegido a través de la infraestructura ERA-GLONASS. Esto garantiza el funcionamiento ininterrumpido del servicio incluso cuando el acceso al Internet móvil es limitado.

Los equipos instalados en las paradas funcionan de forma totalmente autónoma. Según el plan del proyecto, están diseñados para operar de manera continua durante cinco años y se fabrican íntegramente con componentes y software locales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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