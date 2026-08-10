Jérémie Boga elogia el talento de Kerim Alajbegovic

El delantero de la Juventus de Turín, Jérémie Boga, compartió su opinión sobre el estilo de juego y los movimientos de su nuevo compañero Kerim Alajbegovic. Según GOAL.com. Goal.com informó de ello.

El jugador de la Juventus concedió una entrevista al canal Sky antes del partido amistoso contra el Palermo, que se disputará en Perth, Australia. Durante la conversación, se prestó especial atención al joven talento, uno de los últimos fichajes del equipo.

Un descubrimiento a través de YouTube

Boga explicó que sigue activamente las redes sociales y las plataformas de vídeo, y que ya conocía las cualidades de su nuevo compañero. Según sus palabras, había podido familiarizarse de antemano con la técnica y el talento de Alajbegovic gracias a vídeos publicados en Internet.

« Soy una persona que ve muchos vídeos de partidos, así que ya lo conocía. Había visto algunas de sus habilidades en YouTube », declaró Jérémie Boga.

Una cualidad esperada

El futbolista francés elogió el juego de su joven compañero y destacó que sus movimientos impredecibles sobre el terreno de juego pueden aportar mucho al equipo. En opinión de Boga, los jugadores creativos de este tipo son actualmente importantes para cualquier club.

« Me gustan mucho los futbolistas de este perfil porque es capaz de realizar movimientos muy impredecibles. Puede hacer cosas que otros no pueden. Creo que es una cualidad que nos faltaba y que necesitábamos precisamente », añadió el delantero.

Estas declaraciones muestran el ambiente positivo que reina en la Juventus durante la pretemporada y cómo los nuevos fichajes se están adaptando rápidamente al equipo.