El Atlético de Madrid presenta una oferta oficial por Matias Fernández-Pardo

·3·Deportes
El Atlético de Madrid presenta una oferta oficial por Matias Fernández-Pardo

El Atlético de Madrid ha intensificado sus esfuerzos para fichar al talentoso extremo del Lille Matias Fernández-Pardo y ha enviado una oferta oficial por el jugador. Según la información de L’Équipe, el grande español dirigido por Diego Simeone ha puesto sobre la mesa unos 35 millones de euros por el traspaso del internacional belga de 21 años, según Goal.com.

Con el objetivo de reforzar aún más su línea ofensiva en el estadio Metropolitano, la directiva del Atlético busca adelantarse a los grandes clubes de la Premier League. Sin embargo, el conjunto francés no tiene prisa por aceptar la propuesta. El presidente del Lille, Olivier Létang, valora al jugador en una cifra superior, por lo que la oferta no ha sido rechazada de inmediato y se espera que las negociaciones continúen entre las partes.

La competencia de los grandes ingleses

El movimiento del club madrileño podría desencadenar una auténtica batalla en el mercado de fichajes. El joven extremo también despierta un gran interés en Arsenal y Liverpool. Ambos representantes de la Premier League siguen de cerca sus actuaciones con el objetivo de reforzar sus bandas y aportar mayor profundidad a sus plantillas. El primer paso serio del Atlético podría obligar a los clubes ingleses a acelerar sus propios planes.

Por ahora, la postura de la directiva del Lille sigue siendo firme. Se espera que la situación en torno al jugador se intensifique antes del cierre del mercado, ya que el interés por este joven talento, que ya ha brillado en la Liga de Campeones, crece día a día.

La firme postura del Lille

Incluso antes del movimiento del club español, el presidente del Lille, Olivier Létang, había insistido en varias ocasiones en que el jugador ocupa un papel importante en los planes del equipo y tiene contrato vigente hasta 2029. La directiva del club no tiene intención de dejar marchar fácilmente a su estrella. En una de sus entrevistas, Létang aseguró que el club había depositado su confianza en el futbolista y que ambos habían hablado claramente sobre su futuro.

El rápido crecimiento de Matias Fernández-Pardo en las últimas temporadas y su participación en prestigiosas competiciones europeas han elevado aún más su prestigio. Su calidad técnica y su preparación física para los partidos de alto nivel han llamado la atención de los principales ojeadores del continente. Aunque el Atlético ha dado el primer paso, el creciente interés de los grandes clubes ingleses demuestra que el culebrón aún está lejos de terminar.

Atlético De MadridMatias Fernández-PardoLilleLa LigaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Manchester United debe entrar en la puja por EndrickManchester United debe entrar en la puja por EndrickHoy, 18:11Virgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolVirgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolHoy, 17:57La participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícilLa participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícilHoy, 17:56El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!Hoy, 17:54Triunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a UzbekistánTriunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a UzbekistánHoy, 17:48Jeff Bezos podría comprar una participación en el LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación en el LiverpoolHoy, 17:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)