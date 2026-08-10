¿Qué hace especial a David Raya? La opinión de un experto

Se han revelado el estilo de juego del portero del Arsenal David Raya y las razones de sus actuaciones fiables al más alto nivel. En una entrevista concedida a GOAL, el exguardameta del club londinense Graeme Stack detalló las principales virtudes del portero español y sus particularidades sobre el terreno de juego. Así lo informa Goal.com en su informe.

Actualmente, David Raya está considerado el mejor portero de la Premier League. Bajo las órdenes de Mikel Arteta, se ha convertido en un muro de confianza para el equipo del Emirates Stadium y ha logrado conquistar tres veces el prestigioso Guante de Oro a lo largo de su carrera.

Atención y concentración constantes

Muchos señalan que los porteros de los grandes clubes pueden pasar largos periodos sin intervenir y acabar perdiendo la concentración. Sin embargo, según reveló GOAL, David Raya resuelve este problema de una manera particular.

Según Graeme Stack, Raya se diferencia del portero de la selección inglesa Jordan Pickford por su comportamiento sobre el terreno de juego. Mientras que Pickford pertenece al grupo de guardametas que juegan de forma más expresiva y exteriorizan sus emociones, el español de 30 años prefiere hacer su trabajo en silencio y con eficacia.

Análisis de los movimientos sobre el terreno de juego

El exguardameta destaca que Raya no pierde la concentración ni un segundo durante el partido y permanece en constante movimiento:

Tanto si el balón está cerca del área rival como en el centro del campo, Raya se mueve constantemente.

Anticipa hacia dónde irá el balón y ajusta continuamente su posición.

El portero nunca se limita a permanecer sobre la línea de gol esperando el desarrollo de los acontecimientos.

Siempre avanza y detecta y neutraliza el peligro a tiempo.

Estas cualidades de Raya serán importantes para los futuros objetivos del Arsenal. El equipo lucha por conquistar un título nacional que no gana desde la temporada 2003-2004 de los «Invencibles», además de buscar una victoria histórica en la Liga de Campeones.