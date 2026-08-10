El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, revela sus planes de fichajes

Juventus el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, compartió sus impresiones antes del amistoso contra el Palermo, que se disputará en Perth, Australia. Según Goal.com, el técnico respondió a preguntas sobre el próximo rival, el estado físico de la plantilla y el mercado de fichajes de verano. Este encuentro representa una etapa importante de la preparación de pretemporada del club turinés. Al respecto, Goal.com informa .

Sobre el Palermo y Filippo Inzaghi

Spalletti elogió al próximo rival y a su entrenador, Filippo Inzaghi. Según sus palabras, Inzaghi se convertirá en el futuro en un entrenador de primer nivel, al igual que fue un futbolista excepcional en el pasado. El Palermo reúne en su plantilla a numerosos jugadores con experiencia en la Serie A, por lo que el conjunto turinés no espera un partido fácil.

Se confirmó que el defensa del equipo, Gatti, no será titular en esta ocasión. Presenta algunos síntomas de fatiga y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. No obstante, Gatti podría jugar 20 o 30 minutos durante el encuentro.

El mercado de fichajes y los cambios previstos en la plantilla

Al referirse a la política de fichajes del club, Luciano Spalletti destacó que los planes iniciales de la Juventus no han cambiado después de los amistosos. Según el entrenador, la directiva sigue avanzando sin desviarse de su camino y sus ideas en el mercado de fichajes siguen siendo las mismas.

La rotación de los porteros

También se aclaró la competencia en la portería. El técnico señaló que Di Gregorio realizó varias paradas excelentes contra el Chelsea, aunque tuvo mala suerte en el segundo gol. Según lo previsto, Perin será titular ante el Palermo. Anteriormente, los porteros habían disputado una parte cada uno contra el Chelsea; Di Gregorio jugó los 90 minutos frente al Inter y ahora le toca el turno a Perin.