Katalyst ralentiza la nave espacial y continúa la misión Swift

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Katalyst ralentiza la nave espacial y continúa la misión Swift

Katalyst Space Technologies ha logrado un avance importante en su intento de detener y estabilizar el movimiento de la nave espacial Link, que había perdido el control y quedó fuera de control. Según ixbt.com, los ingenieros lograron reducir casi 6 veces la velocidad de rotación del satélite, que había entrado en modo de emergencia, y continúan la misión para salvar el famoso telescopio espacial de la NASA. Esta información la comunica Ixbt.com.

Recordemos que la nave Link fue lanzada al espacio el 3 de julio de este año mediante un cohete Pegasus. Sin embargo, el 28 de julio, debido a fallos técnicos, la nave pasó a un modo de rotación multiaxial y perdió por completo su orientación. Durante el incidente, su estructura giraba a aproximadamente 9 grados por segundo.

Los especialistas redujeron esta peligrosa velocidad de rotación a 1,47 grados por segundo al activar uno de los motores eléctricos. Resultó que el proceso consumió muy poco combustible —menos de 100 gramos—, lo que permitió a la empresa ahorrar un recurso valioso para futuras operaciones.

Actualización de software y próximos pasos

Actualmente, Link se prepara para la siguiente etapa en su configuración actual. En los próximos días, los ingenieros de Katalyst planean cargar a bordo de la nave una «actualización de software considerable». Se espera que esta actualización permita controlar directamente la orientación del dispositivo en el espacio y ayude a los especialistas a recuperar el control total.

Después, la empresa pretende retomar su plan de aproximación al observatorio espacial de rayos X Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA. Cabe destacar que las causas de la pérdida de orientación de Link aún no se han esclarecido por completo. Tras el incidente, se descubrió que dos de sus tres volantes de inercia habían fallado y que los motores del sistema de control de reacción solo funcionaban parcialmente.

Situación crítica para el observatorio Swift

Con un coste de 30 millones de dólares, esta operación espacial constituye el primer intento de Katalyst de capturar otra nave espacial y modificar su órbita. Para el observatorio Swift, con 22 años de historia, esta misión es una cuestión de vida o muerte, ya que no puede corregir su órbita de forma autónoma.

Si Link no lo salva, el telescopio abandonará inevitablemente su órbita a finales de 2026 o principios de 2027. Al 9 de agosto, Swift se encontraba ligeramente por debajo de la marca de 350 kilómetros, y las labores para elevar su órbita deben comenzar antes de que la altitud descienda por debajo de 300 kilómetros. Sin embargo, no se espera que este límite crítico se cruce antes de octubre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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