Las negociaciones de transferencia entre la estrella de la selección brasileña, Neymar, y el club estadounidense FC Cincinnati se han detenido inesperadamente. Según los informes, el futbolista, insatisfecho con la lentitud de las conversaciones, ha decidido cortar los vínculos con el club estadounidense. Esta situación está causando un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que se esperaba que el traspaso del delantero brasileño a la MLS llevara el interés por la liga a un nuevo nivel. Así lo informa Goal.com.

Según The Athletic, el director deportivo del FC Cincinnati, Chris Albright, y el presidente Jeff Berding visitaron Brasil en abril de este año para reunirse con Neymar y su padre. A pesar de las conversaciones que duraron varios meses, el club estadounidense no presentó una oferta oficial y concreta al jugador de 34 años. Esta incertidumbre se considera el factor principal que desanimó a Neymar y a sus representantes.

Condiciones financieras y falta de oferta

Neymar había expresado su disposición a unirse al equipo de Ohio si las condiciones financieras eran satisfactorias. Sin embargo, la directiva del club no pasó de las negociaciones verbales. Como resultado, uno de los futbolistas más talentosos del mundo prefirió vincular su futuro a otras opciones. Actualmente, su contrato con el club brasileño Santos es válido hasta finales de año.

El delantero ha disputado 15 partidos con el Santos esta temporada, anotando 6 goles y dando 4 asistencias. Su estado físico y forma de juego, que siguen siendo de alto nivel, están atrayendo la atención de muchos clubes grandes. Neymar demostró su eficacia anotando 216 goles durante su trayectoria en clubes como el FC Barcelona y el PSG.

El interés de Neymar por la MLS no ha desaparecido

Aunque el acuerdo con el FC Cincinnati no se concretó, Neymar sigue viendo positivamente la idea de jugar en la liga norteamericana. Si se le ofrece un proyecto digno y garantías financieras, podría seguir los pasos de Lionel Messi hacia Estados Unidos. Esto, sin duda, serviría para aumentar aún más el potencial de marketing de la MLS.

Al mismo tiempo, Neymar regresó a la selección brasileña después de un largo paréntesis. En el partido contra Escocia, que terminó con una victoria por 3-0, disputó su encuentro número 129. El delantero, autor de 79 goles con la selección, centra ahora toda su atención en las competiciones internacionales.

En conclusión, esto podría representar una gran oportunidad perdida para el FC Cincinnati. El hecho de que una estrella del nivel de Neymar se convierta en agente libre en el mercado de transferencias intensificará la competencia entre muchos clubes, incluidos equipos de Oriente Medio y Europa. El próximo destino del futbolista quedará claro en los próximos meses.