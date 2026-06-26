Mundial 2026: Partidos decisivos hoy en los grupos G, H e I

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Mundial 2026: Partidos decisivos hoy en los grupos G, H e I

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Hoy y mañana se disputarán los últimos partidos de los grupos G, H e I.

La jornada comienza con los encuentros del grupo I. Las selecciones de Noruega y Francia se enfrentarán el 26 de junio a las 23:59. Al mismo tiempo, Senegal se medirá ante Irak.

Estos encuentros tendrán un gran impacto en las posiciones finales del grupo I y en los pases a los play-offs. Especialmente, el choque entre Francia y Noruega es fundamental para el liderato del grupo.

La mañana del 27 de junio se llevarán a cabo los partidos decisivos del grupo H. A las 05:00, Uruguay se enfrentará a España. Simultáneamente, Cabo Verde y Arabia Saudita también se enfrentarán.

Se espera que el encuentro entre España y Uruguay sea uno de los más interesantes de la jornada. Para Cabo Verde y Arabia Saudita, cada punto es vital para mantener sus posibilidades de llegar a los play-offs.

A las 08:00 comenzarán los últimos partidos del grupo G. Egipto se enfrentará a Irán, mientras que Nueva Zelanda se medirá ante Bélgica.

Partidos programados para el 26 y 27 de junio:

  • Noruega — Francia — 23:59

  • Senegal — Irak — 23:59

  • Uruguay — España — 05:00

  • Cabo Verde — Arabia Saudita — 05:00

  • Egipto — Irán — 08:00

  • Nueva Zelanda — Bélgica — 08:00

No hay margen de error en la tercera jornada. Mientras algunos equipos luchan por el primer puesto, otros intentan avanzar a los play-offs como segundos o como uno de los mejores terceros.

Por lo tanto, tras los encuentros de hoy y mañana, se conocerán los nombres de los próximos participantes de los play-offs.

NoruegaFranciaSenegalIrakUruguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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