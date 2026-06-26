¡19 equipos clasificados para los play-offs y los primeros choques definidos!

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¡19 equipos clasificados para los play-offs y los primeros choques definidos!

¡El drama y la pasión llegan a su punto máximo en la Copa del Mundo! Actualmente, se están disputando los decisivos e intensos partidos de la jornada 3 de la fase de grupos. Para los aficionados, ha llegado el momento más esperado: el proceso de clasificación para los play-offs ha comenzado.

Según los resultados de los últimos encuentros, el número de selecciones nacionales afortunadas que han logrado el pase a los octavos de final del mundial ha llegado a 19 equipos !

El top 19 clasificado para los play-offs

La lista de selecciones que resolvieron su pase a la siguiente fase anticipadamente, regalando tranquilidad a sus aficionados, es ya bastante imponente. Entre ellas hay tanto gigantes como sorpresas del torneo :

  • De América : Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, USA, Mexico, Canada.

  • De Europa : Germany, France, Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland, Bosnia.

  • De Asia y Oceanía : Japan, Australia.

  • De África : Morocco, South Africa, Ivory Coast.

Choques ardientes: ¡Los primeros emparejamientos están listos!

Con las posiciones de los grupos definidas, ya se han formado los primeros emparejamientos sensacionales de los play-offs. Estos duelos prometen a los amantes del fútbol una verdadera batalla y fútbol de alta calidad :

EMPAREJAMIENTOS

Resumen del partido

South Africa — Canada

Dos continentes distintos, choque de dos estilos. ¡Una batalla de fuerza física y velocidad!

Netherlands — Morocco

¡Un verdadero «blockbuster»! ¿Podrá la defensa organizada de Morocco resistir los ataques de los «oranje»?

USA — Bosnia

Una disputa sin concesiones entre los anfitriones y un equipo europeo con mucho carácter.

Brazil — Japan

¡La batalla entre la «Samba» y los «Samuráis»! La disciplina de hierro de Japan contra los magos de Brazil.

El torneo sigue arrojando resultados inesperados y nuevos nombres. Tras los partidos restantes de la jornada 3, el cuadro de play-offs estará completo y es seguro que nos esperan enfrentamientos aún más aterradores. Las fases clasificatorias quedaron atrás, ahora no hay lugar para el error: ¡comienza la verdadera Copa del Mundo!

ArgentinaBrasilPaíses BajosMarruecosJapón
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Shuhrat Razzakov
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