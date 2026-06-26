El Real Madrid quiere ofrecer a dos jugadores por Enzo Fernández

·243·Deportes
El Real Madrid quiere ofrecer a dos jugadores por Enzo Fernández

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, se ha convertido en uno de los objetivos principales del Real Madrid, según informa Defensa Central.

Según la fuente, el presidente del «club blanco», Florentino Pérez, está estudiando seriamente las posibilidades de traer al futbolista argentino de 25 años a Madrid.

Se señala que el Real está dispuesto a ofrecer dos de sus jugadores al Chelsea para el traspaso de Fernández. Los madrileños podrían ceder al lateral Alvaro Carreras y al centrocampista Eduardo Camavinga al club londinense como parte del acuerdo.

Enzo Fernández es uno de los jugadores fundamentales en el centro del campo del Chelsea. Por ello, se espera que su traspaso no sea sencillo.

El valor de mercado del futbolista argentino se estima en 90 millones de euros. Su contrato vigente con los «Blues» finaliza a finales de junio de 2032.

Ahora la cuestión principal es si el Chelsea considerará la posible oferta que incluye a Carreras y Camavinga o si preferirá mantener a Enzo Fernández en el equipo.

Real MadridChelseaEnzo FernandezFlorentino Perez
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Paddy Pimblett: «Topuria ya no será el mismo, su ego está roto»Paddy Pimblett: «Topuria ya no será el mismo, su ego está roto»Hoy, 15:29¡Revelados los detalles de la misteriosa conversación entre Ronaldo y Husanov en el campo!¡Revelados los detalles de la misteriosa conversación entre Ronaldo y Husanov en el campo!Hoy, 15:05Arda Guler: «Jugué muy mal, las críticas son justas»Arda Guler: «Jugué muy mal, las críticas son justas»Hoy, 14:15José Mourinho añade un nuevo «título» a su colección de trofeosJosé Mourinho añade un nuevo «título» a su colección de trofeosHoy, 13:36Inglaterra obligada a alinear a sus titulares frente a PanamáInglaterra obligada a alinear a sus titulares frente a PanamáHoy, 13:19El regreso de Neymar a la selección de Brasil provoca duras críticasEl regreso de Neymar a la selección de Brasil provoca duras críticasHoy, 13:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev