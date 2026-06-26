El Real Madrid quiere ofrecer a dos jugadores por Enzo Fernández

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, se ha convertido en uno de los objetivos principales del Real Madrid, según informa Defensa Central.

Según la fuente, el presidente del «club blanco», Florentino Pérez, está estudiando seriamente las posibilidades de traer al futbolista argentino de 25 años a Madrid.

Se señala que el Real está dispuesto a ofrecer dos de sus jugadores al Chelsea para el traspaso de Fernández. Los madrileños podrían ceder al lateral Alvaro Carreras y al centrocampista Eduardo Camavinga al club londinense como parte del acuerdo.

Enzo Fernández es uno de los jugadores fundamentales en el centro del campo del Chelsea. Por ello, se espera que su traspaso no sea sencillo.

El valor de mercado del futbolista argentino se estima en 90 millones de euros. Su contrato vigente con los «Blues» finaliza a finales de junio de 2032.

Ahora la cuestión principal es si el Chelsea considerará la posible oferta que incluye a Carreras y Camavinga o si preferirá mantener a Enzo Fernández en el equipo.