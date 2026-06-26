Paddy Pimblett: «Topuria ya no será el mismo, su ego está roto»

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Paddy Pimblett: «Topuria ya no será el mismo, su ego está roto»

El luchador inglés de la UFC, Paddy Pimblett, ha expresado una opinión tajante sobre la derrota del ex campeón Ilia Topuria ante Justin Gaethje.

Según Pimblett, Topuria se ha enfrentado por primera vez en su carrera a una prueba psicológica seria. Hasta ahora, siempre había presionado a sus rivales y controlado las peleas en el octágono.

«Antes de perder contra Justin, Ilia nunca se vio obligado a reconstruirse. Topuria siempre fue el "martillo" y nunca había sentido lo que es ser el "clavo»», dijo Pimblett.

El peleador inglés destacó que, en su propia experiencia, comprendió que es posible regresar más fuerte después de una derrota dura. Sin embargo, cree que para Topuria este proceso será mucho más complejo.

«Después de la pelea con Gaethje, entendí que se puede volver más fuerte y mejor que antes. Pero creo que Ilia nunca volverá a ser el de antes, porque su ego está roto», añadió.

Pimblett también recordó que la confianza de Topuria en sí mismo era excesiva.

«Si recuerdan, Topuria cambió su perfil en las redes sociales mucho antes de la pelea», citó el medio MMA Fighting citando a Pimblett.

Cabe recordar que el choque entre Ilia Topuria y Justin Gaethje se llevó a cabo en el marco de un evento de la UFC organizado en la Casa Blanca, donde el luchador estadounidense obtuvo la victoria antes del límite de tiempo.

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Shuhrat Razzakov
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