Grupo H: España lidera y Cabo Verde logra un histórico pase a los playoffs

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Grupo H: España lidera y Cabo Verde logra un histórico pase a los playoffs

Se disputaron los últimos encuentros del grupo H en la Copa del Mundo 2026. España venció a Uruguay por la mínima, mientras que Cabo Verde logró un resultado histórico al empatar con Arabia Saudita.

El duelo entre España y Uruguay estuvo marcado por una lucha intensa. El destino del encuentro lo decidió el único gol de Baena en el minuto 42. Durante el resto del tiempo, Uruguay intentó empatar, pero los españoles mantuvieron la ventaja.

En los últimos minutos del partido, el uruguayo Canobbio fue expulsado con una tarjeta roja. De este modo, España ganó 1-0 y terminó primera del grupo con 7 puntos.

CM 2026. Grupo H, jornada 3

Uruguay — España — 0:1

Gol: Baena, 42.

Uruguay: Muslera (Roket, 46), Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (Rodríguez, 70), Ugarte (de la Cruz, 45), Bentancur, Valverde (Viñas, 57), Canobbio, Araújo, Núñez.

España: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Merino (Olmo, 60), Rodri, Pedri (Ruiz, 60), Yamal (Williams, 76), Baena (Pino, 66), Oyarzabal (Ferran, 76).

Amonestaciones: Baena, 46 ; Sanabria, 54 ; Varela, 58 ; de la Cruz, 90+3.

Expulsión: Canobbio, 90+5.

En el segundo encuentro del grupo, Cabo Verde y Arabia Saudita empataron sin goles. Aunque ambos equipos generaron ocasiones, las porterías permanecieron invictas.

Cabo Verde — Arabia Saudita — 0:0

Cabo Verde: Vozinha, Pina (Moreira, 90+4), Roberto Lopes, Borges, Paulo, Lenini, Mendes (Rodrigues, 71), Duarte, Monteiro (Duarte, 71), Semedo (Varela, 61), Livramento (da Costa, 61).

Arabia Saudita: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, At Tambakti (Lajami, 33), Bushal (Al Harbi, 82), Madash (Al Hamdan, 66), Nasser Al-Dawsari, Al Haybari (Juvayr, 46), Salem Al-Dawsari (Ash Shamat, 66), Kanno, Al Buraykan.

Amonestaciones: Abdulhamid, 4 ; Pina, 9 ; N. Al-Dawsari, 67 ; Al Buraykan, 90+3.

Tras este resultado, Cabo Verde quedó segunda en el grupo con 3 puntos. El equipo logró un hito histórico al clasificarse para los playoffs en su primera participación en la Copa del Mundo.

Estado final del grupo H:

  1. España — 7 puntos, diferencia de goles 5:0 ;

  2. Cabo Verde — 3 puntos, diferencia de goles 2:2 ;

  3. Uruguay — 2 puntos, diferencia de goles 3:4 ;

  4. Arabia Saudita — 2 puntos, diferencia de goles 1:5.

EspañaUruguayCabo VerdeArabia Saudita
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Shuhrat Razzakov
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