Un futbolista se entrenó casi una hora con una serpiente escondida en su casco

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Un futbolista se entrenó casi una hora con una serpiente escondida en su casco

En Maumelle, Arkansas, un joven futbolista escolar descubrió después del entrenamiento que había compartido el campo con un «invitado» inesperado y peligroso.

El incidente ocurrió el 6 de agosto, durante un entrenamiento de fútbol americano en la escuela de Maumelle. Después de los ejercicios de calentamiento, la estudiante sintió un movimiento extraño dentro de su casco. Entonces le mostró el casco al entrenador de la defensa.

Al examinar el interior del casco, los especialistas encontraron una serpiente de unos 60 centímetros escondida detrás del revestimiento. Más tarde confirmaron que se trataba de una especie venenosa llamada cottonmouth, es decir, un mocasín de agua.

Lo más sorprendente es que el futbolista llevó el casco durante casi una hora antes de darse cuenta de que había una serpiente dentro. A pesar de ello, la serpiente no lo mordió. Chris Davis, director del servicio de control de animales de Maumelle, consideró que el jugador tuvo mucha suerte de escapar de la mordedura.

Tampoco fue fácil sacar la serpiente del casco. Como se había escondido entre las capas del revestimiento interior, los especialistas tuvieron que echar agua en el casco para hacerla salir. Después retiraron cuidadosamente al animal y se lo entregaron al personal del servicio de control de animales.

Después llevaron la serpiente a una zona boscosa alejada de la escuela y la liberaron en la naturaleza. El futbolista se puso otro casco y continuó con el entrenamiento.

ArkansasMaumelleChris Davis
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Kamola Shuhratova
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