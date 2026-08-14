Smartphone de aniversario de Apple: primeros detalles sobre el iPhone 20 Pro

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Smartphone de aniversario de Apple: primeros detalles sobre el iPhone 20 Pro

Apple continúa trabajando en sus futuros dispositivos insignia, mientras los informantes han compartido los primeros datos interesantes sobre los gadgets de próxima generación. Según ixbt.com, el conocido insider Digital Chat Station ha revelado detalles sobre las especificaciones técnicas y el concepto de diseño de la futura línea iPhone 20 Pro. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según la información disponible, los modelos iPhone 20 Pro y iPhone 20 Pro Max estarían desarrollándose internamente con los nombres en clave V73 y V74. Los datos procedentes de la cadena de suministro indican que las dimensiones físicas de las pantallas de los nuevos smartphones han aumentado ligeramente, aunque la proporción general de los dispositivos se mantiene sin cambios.

Una pantalla innovadora curvada por los cuatro lados

El principal rasgo distintivo de los futuros smartphones de aniversario sería un concepto de diseño completamente nuevo. Según el insider, los dispositivos contarían con una «pantalla sin bordes curvada por los cuatro lados». Este enfoque podría transformar por completo los estándares actuales de diseño en el mercado de los dispositivos insignia.

Los especialistas explican que esta tecnología se basa en la combinación de una pantalla 2D completamente plana y un cristal protector especial. Gracias a la estructura particular del cristal y a sus propiedades ópticas de refracción de la luz, el usuario tendría la impresión de que los marcos no existen.

La armonía entre el diseño y el software

Se espera que las nuevas soluciones tecnológicas mejoren no solo el aspecto exterior, sino también la experiencia de uso del dispositivo. Según el insider, este diseño distintivo, combinado con la interfaz especial Liquid Glass de Apple, ofrecería un resultado visual especialmente impactante.

Por ahora, Apple mantiene en secreto la fecha oficial de presentación de estos dispositivos y los demás detalles técnicos. Sin embargo, estas filtraciones procedentes de la cadena de suministro indican que la empresa prepara otra importante evolución del diseño en el mercado de los dispositivos móviles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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