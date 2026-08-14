Neymar podría perderse el partido contra Palmeiras por el césped artificial

La participación del delantero brasileño del Santos, Neymar, en el próximo partido de su equipo contra Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa do Brasil, está en duda. El césped artificial del estadio Nubank Parque preocupa a los aficionados y al cuerpo técnico. El futbolista, de 34 años, lleva tiempo criticando duramente este tipo de superficies porque considera que aumentan el riesgo de lesiones. Según Goal.com informa de ello.

Según ixbt.com, la estrella brasileña todavía no ha decidido si participará en el importante encuentro del 26 de agosto. Sus dudas llegan en un momento crucial para el Santos, que se acerca a la fase decisiva de la temporada. La postura del experimentado delantero contra los terrenos sintéticos sigue siendo firme y está relacionada con lesiones sufridas anteriormente.

El historial de problemas con los terrenos sintéticos

La actitud negativa de Neymar hacia las superficies sintéticas no es nueva. Después de lesionarse una pierna por culpa de un terreno artificial en un partido contra Atlético Mineiro, el futbolista escribió abiertamente en sus redes sociales que este tipo de campos no era adecuado para el fútbol profesional. También comparó en varias ocasiones el césped del estadio de Palmeiras con pequeños campos sintéticos y afirmó que jugar allí resultaba muy incómodo.

Según el delantero, el césped artificial limita los movimientos de los futbolistas y aumenta considerablemente el riesgo de lesiones. Por eso, el jugador y su entorno están preocupados antes de este importante partido. El cuerpo técnico tendrá que analizar a fondo el estado físico del futbolista y las condiciones del terreno antes del encuentro.

Las actuaciones recientes y los resultados del equipo

A pesar de sus preocupaciones por los terrenos sintéticos, Neymar continúa mostrando un gran nivel de juego. En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Santos logró recientemente una victoria de carácter contra Macará. Tras encajar un gol al comienzo del encuentro, el Peixe empató y terminó imponiéndose por 2-1.

A pesar de unas ligeras molestias en la rodilla y el tobillo, Neymar demostró en este partido que sigue siendo el líder de su equipo. Dio la asistencia para el gol de Gabigol y, en la segunda parte, participó en la jugada que terminó con el tanto de William Arão tras un saque de esquina. En las entrevistas posteriores, cuando los periodistas le preguntaron por el campo de Palmeiras, el futbolista señaló que todavía quedaba tiempo y que aún no estaba pensando en ello.

El resultado de este enfrentamiento será una de las principales pruebas de la temporada tanto para el Santos como para Neymar. En los próximos días se conocerán los resultados del equipo en los siguientes partidos y si el experimentado delantero estará o no sobre el terreno de juego.