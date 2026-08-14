En India, casan a dos burros para hacer llover

·23·Mundo
En India, casan a dos burros para hacer llover

Los habitantes de una aldea del estado indio de Andhra Pradesh celebraron una ceremonia de boda tradicional para dos burros con la esperanza de que lloviera. Los vecinos creen que esta costumbre traerá lluvias abundantes y una temporada de monzón próspera.

Según los medios indios, los habitantes de la aldea de Kurlapalli, perteneciente al mandal de Kalyandurg, en el distrito de Anantapur, organizaron la ceremonia como parte de una tradición local destinada a provocar precipitaciones.

Durante la ceremonia, los dos burros fueron llevados por las calles de la aldea al son de los tambores. Después se celebró una boda simbólica, mientras los vecinos vertían agua sobre la pareja y rezaban oraciones especiales para pedir lluvias abundantes.

Los habitantes de la aldea aseguran que ya habían celebrado una ceremonia similar. En aquella ocasión, las precipitaciones fueron abundantes en la zona. Por ello, esperan que esta antigua tradición también propicie un monzón generoso este año.

IndiaAndhra PradeshKurlapalliKalyandurgAnantapur
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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