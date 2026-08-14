Un luto golpea a la familia de Temurxo‘ja Abduxoliqov

·12·Deportes
Un luto golpea a la familia de Temurxo‘ja Abduxoliqov

Se informó del fallecimiento prematuro del hijo de Temurxo‘ja Abduxoliqov, según Championat.asia.

El equipo de Zamin.uz expresa sus más sinceras condolencias a Temurxo‘ja Abduxoliqov, a su familia y a sus seres queridos por esta dolorosa pérdida.

Las palabras no alcanzan ante una tragedia así. Que el alma del fallecido descanse en paz y que su memoria sea bendecida. Deseamos fortaleza y paciencia a sus seres queridos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El centrocampista del Manchester City se marcha a Arabia SaudíEl centrocampista del Manchester City se marcha a Arabia SaudíHoy, 12:36Los primeros problemas del Real Madrid: crisis en defensaLos primeros problemas del Real Madrid: crisis en defensaHoy, 12:34Wesley Fofana destaca la necesidad de estabilidad en el ChelseaWesley Fofana destaca la necesidad de estabilidad en el ChelseaHoy, 12:15El Inter trabaja en el fichaje de Curtis JonesEl Inter trabaja en el fichaje de Curtis JonesHoy, 12:12Neymar criticó a los aficionados del Santos: «Si están de mal humor, quédense en casa»Neymar criticó a los aficionados del Santos: «Si están de mal humor, quédense en casa»Hoy, 11:59El talento de La Masia atrae la atención de Hansi FlickEl talento de La Masia atrae la atención de Hansi FlickHoy, 11:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov