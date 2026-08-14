Un luto golpea a la familia de Temurxo‘ja Abduxoliqov
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Se informó del fallecimiento prematuro del hijo de Temurxo‘ja Abduxoliqov, según Championat.asia.
El equipo de Zamin.uz expresa sus más sinceras condolencias a Temurxo‘ja Abduxoliqov, a su familia y a sus seres queridos por esta dolorosa pérdida.
Las palabras no alcanzan ante una tragedia así. Que el alma del fallecido descanse en paz y que su memoria sea bendecida. Deseamos fortaleza y paciencia a sus seres queridos.
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