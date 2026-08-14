Un luto golpea a la familia de Temurxo‘ja Abduxoliqov

Se informó del fallecimiento prematuro del hijo de Temurxo‘ja Abduxoliqov, según Championat.asia.

El equipo de Zamin.uz expresa sus más sinceras condolencias a Temurxo‘ja Abduxoliqov, a su familia y a sus seres queridos por esta dolorosa pérdida.

Las palabras no alcanzan ante una tragedia así. Que el alma del fallecido descanse en paz y que su memoria sea bendecida. Deseamos fortaleza y paciencia a sus seres queridos.