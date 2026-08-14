En el océano existe un ser capaz de « hacer retroceder su propia vida »

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En el océano existe un ser capaz de « hacer retroceder su propia vida »

Los océanos albergan numerosas criaturas capaces de asombrar la imaginación humana. Sin embargo, entre ellas hay una especie famosa por su capacidad de « hacer retroceder», por así decirlo, su ciclo vital. Se trata de Turritopsis dohrnii — una pequeña criatura conocida como la «medusa inmortal».

La característica más extraordinaria de esta medusa es que puede invertir su ciclo vital normal cuando se encuentra en condiciones adversas. Por ejemplo, ante situaciones de estrés como una lesión o el hambre, vuelve de su forma adulta a la etapa de pólipo joven. Después, a partir de esta etapa se desarrolla una nueva medusa.

Este proceso difiere radicalmente del envejecimiento normal. Algunas células especializadas de la medusa pueden cambiar sus características y transformarse en otros tipos de células. En lenguaje científico, este proceso se denomina transdiferenciación Gracias a ello, el ser puede reiniciar su ciclo vital.

Por esta razón, los científicos consideran a Turritopsis dohrniibiológicamente «inmortal». Sin embargo, esto no significa que nunca pueda morir. La medusa puede fallecer debido a una enfermedad, al ataque de depredadores u otras amenazas externas. El concepto de «inmortalidad» se refiere principalmente a su capacidad para evitar que su ciclo vital termine por causa de la vejez.

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Kamola Shuhratova
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