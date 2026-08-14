Los primeros problemas del Real Madrid: crisis en defensa

A las puertas del inicio de la nueva temporada de La Liga española, el Real Madrid se enfrenta a serios problemas de plantilla. Según Goal.com informa del asunto.

Actualmente solo quedan cinco defensas en el primer equipo, y dos de ellos —Éder Militão y Raúl Asencio— se perderán el primer partido contra el Espanyol por lesión. Esta situación vuelve a despertar entre los aficionados los recuerdos preocupantes de temporadas anteriores.

Un nuevo trío en el centro de la defensa

Ante esta situación, el cuerpo técnico se ve obligado a confiar en tres centrales al comienzo de la temporada. Se espera que jugadores como Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté asuman la mayor parte de la responsabilidad sobre el terreno de juego.

La preparación de este trío está siendo desigual. Ibrahima Konaté, por ejemplo, regresó a los entrenamientos el pasado lunes. Cuenta con dos semanas y un amistoso contra el Schalke para alcanzar su mejor estado de forma antes de los partidos de La Liga.

Dean Huijsen, por su parte, se perdió la primera prueba oficial debido a una lesión leve. Cabe destacar que fue el central que más jugó con el equipo la temporada pasada, con 40 apariciones. El experimentado Antonio Rüdiger, pese a sus problemas de rodilla, disputó 45 minutos en el amistoso contra el Ferencváros y fue titular ante el Deportivo.

La ayuda de la cantera y los planes de futuro

Antes incluso del comienzo de la temporada, el hecho de que la enfermería se llenara de jugadores estaba generando preocupación en torno al equipo. Sin embargo, en momentos difíciles como este, el Real Madrid vuelve a apoyarse en su cantera y consigue encontrar soluciones.

Esta crisis surgida antes del inicio de La Liga se convertirá en la primera gran prueba del equipo de José Mourinho en el largo camino del campeonato. Recuperar el equilibrio en defensa y ampliar las opciones del banquillo seguirán siendo dos de las principales tareas del club.