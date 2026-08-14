Un automóvil de hidrógeno alcanza 653 km/h y establece un récord

El famoso piloto británico Andy Green estableció un nuevo récord mundial al alcanzar 653,9 km/h al volante de un automóvil equipado con un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno. El récord se estableció en el salar de Bonneville, en el estado estadounidense de Utah.

El nuevo resultado superó en más del doble el récord anterior, de 298,5 km/h. El automóvil, de 9,75 metros de longitud, fue desarrollado por la empresa JCB. Sus dos motores de hidrógeno generan un total de 1.600 caballos de potencia.

El proyecto no solo buscaba alcanzar una gran velocidad, sino también demostrar las capacidades de los motores que utilizan hidrógeno como combustible. En este sentido, el nuevo récord supuso una prueba importante para las tecnologías basadas en combustibles limpios.

A sus 64 años, Andy Green es un piloto experimentado en récords de velocidad. En 1997, rompió la barrera del sonido al alcanzar 1.228 km/h al volante del automóvil a reacción Thrust SSC. Este récord absoluto de velocidad terrestre aún no ha sido superado.