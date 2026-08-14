Un automóvil de hidrógeno alcanza 653 km/h y establece un récord

·9·Mundo
Un automóvil de hidrógeno alcanza 653 km/h y establece un récord

El famoso piloto británico Andy Green estableció un nuevo récord mundial al alcanzar 653,9 km/h al volante de un automóvil equipado con un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno. El récord se estableció en el salar de Bonneville, en el estado estadounidense de Utah.

El nuevo resultado superó en más del doble el récord anterior, de 298,5 km/h. El automóvil, de 9,75 metros de longitud, fue desarrollado por la empresa JCB. Sus dos motores de hidrógeno generan un total de 1.600 caballos de potencia.

El proyecto no solo buscaba alcanzar una gran velocidad, sino también demostrar las capacidades de los motores que utilizan hidrógeno como combustible. En este sentido, el nuevo récord supuso una prueba importante para las tecnologías basadas en combustibles limpios.

A sus 64 años, Andy Green es un piloto experimentado en récords de velocidad. En 1997, rompió la barrera del sonido al alcanzar 1.228 km/h al volante del automóvil a reacción Thrust SSC. Este récord absoluto de velocidad terrestre aún no ha sido superado.

Andy GreenBonneville Salt FlatsUtahJCBThrust SSC
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un futbolista se entrenó casi una hora con una serpiente escondida en su cascoUn futbolista se entrenó casi una hora con una serpiente escondida en su cascoHoy, 12:59En Turquía, un imán salva a una niña que se atragantó con un carameloEn Turquía, un imán salva a una niña que se atragantó con un carameloHoy, 12:48En India, casan a dos burros para hacer lloverEn India, casan a dos burros para hacer lloverHoy, 12:44En India, un « cadáver » en un lago se levanta de repente (vídeo)En India, un « cadáver » en un lago se levanta de repente (vídeo)Hoy, 12:37En Tokio, hallan 200 lagartos en la maleta de un hombreEn Tokio, hallan 200 lagartos en la maleta de un hombreHoy, 12:06Provocación en directo: Kazajistán expulsa del país a un streamer rusoProvocación en directo: Kazajistán expulsa del país a un streamer rusoHoy, 12:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones