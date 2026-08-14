Apple inicia la producción de ordenadores en Estados Unidos

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Apple inicia la producción de ordenadores en Estados Unidos

El nuevo gran centro de producción del gigante tecnológico Apple ha comenzado a operar en Estados Unidos. La planta, inaugurada en Houston, Texas, supone un paso importante para fortalecer la cadena de suministro nacional y fabricar ordenadores Mac directamente en Estados Unidos. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la nueva planta recibió el nombre de «Centro de fabricación avanzada» (AMC). Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, participó personalmente en la ceremonia de inauguración. Según sus palabras, Apple invirtió cientos de millones de dólares en el proyecto y, en un tiempo récord — en menos de nueve meses completó las obras de construcción y comenzó a enviar los primeros productos.

Inteligencia artificial y nuevos servidores

El centro, con una superficie total de aproximadamente 1.858 metros cuadrados, ya ensambla servidores destinados a los sistemas de inteligencia artificial de la compañía. Esta infraestructura tecnológica desempeñará un papel clave en la expansión futura de las capacidades inteligentes de Apple.

Los especialistas desarrollan en las instalaciones de Houston tecnologías no solo para las necesidades de la empresa, sino también en estrecha colaboración con otras compañías y emprendedores locales. Ayudarán a las empresas a implementar métodos modernos de fabricación inteligente.

Mac mini y producción nacional

Según los planes, antes de que termine el año también comenzará en esta fábrica el ensamblaje de los populares ordenadores Mac mini. De este modo, Apple amplía la fabricación de sus productos en territorio estadounidense y refuerza aún más su posición en la economía local.

Esta iniciativa es la continuación lógica del programa Apple Manufacturing Academy, iniciado en Detroit en agosto de 2025. Durante este periodo, el centro de formación y práctica ayudó a cerca de 1.000 empresas estadounidenses a adoptar tecnologías de automatización, inteligencia artificial y control inteligente de calidad.

AppleMacHoustonTim CookInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
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