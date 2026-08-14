Las búsquedas sobre dolor ocular aumentaron drásticamente tras el eclipse solar

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Las búsquedas sobre dolor ocular aumentaron drásticamente tras el eclipse solar

Después del eclipse solar observado el 12 de agosto en el Reino Unido y España, las búsquedas en internet sobre problemas oculares aumentaron drásticamente. En particular, las búsquedas de Google relacionadas con «me duelen los ojos» en el Reino Unido aumentaron un 1.500 %, mientras que en España lo hicieron un 5.000 %.

Algunas personas experimentaron dolor ocular, dolor de cabeza y visión borrosa después de mirar al Sol sin protección durante tan solo unos segundos. Los especialistas señalan que incluso mirar directamente al Sol durante poco tiempo puede dañar la retina y provocar retinopatía solar.

En estos casos, los síntomas pueden no percibirse de inmediato y aparecer varias horas después. La visión borrosa, la aparición de manchas oscuras en el campo visual, la dificultad para distinguir los colores y el escozor ocular figuran entre los principales signos.

Collage de un eclipse solar, un ojo enrojecido y un hombre frotándose el ojo.

Este riesgo también se observó durante eclipses solares anteriores. Por ejemplo, en 1999, después del eclipse solar total ocurrido en el Reino Unidoel hospital oftalmológico Moorfields Eye Hospital de Londres recibió cerca de 1.600 llamadas, mientras que 220 personas acudieron a urgencias preocupadas por posibles daños oculares.

Los médicos recomiendan no utilizar gafas de sol comunes para observar un eclipse solar, sino gafas especiales de protección que cumplan la norma ISO 12312-2

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