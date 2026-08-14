El smartphone Sony Xperia 1 VIII se vende bien pese a su elevado precio

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El smartphone Sony Xperia 1 VIII se vende bien pese a su elevado precio

El gigante tecnológico japonés Sony ha anunciado que las ventas de su nuevo flagship Xperia 1 VIII están superando las expectativas. Aunque el precio del dispositivo ha aumentado considerablemente frente a los modelos de la generación anterior, el interés de los usuarios sigue siendo elevado. Así lo informa Ixbt.com en un artículo.

En una entrevista concedida a ITmedia Mobile, los representantes de Sony, Shohati Ike y Eri Kitazawa, destacaron que la empresa sigue atentamente las opiniones de sus clientes. Según explicaron, el nuevo flagship se vende con éxito no solo en el mercado nacional, sino también en los países europeos.

Aumento del precio y éxito en Europa

Recordemos que en el mercado japonés el precio del Sony Xperia 1 VIII supera los 200 000 yenes. En Europa, el dispositivo con 12/256 GB de almacenamiento en su configuración principal tiene un precio de 1500 euros o 1400 libras esterlinas.

A pesar de ello, según ixbt.com, el aumento de los precios no afectó negativamente al volumen de ventas. Se registró un crecimiento significativo de las ventas en Europa gracias al fortalecimiento de los canales de venta directa a los consumidores.

Cámara y preferencias de los usuarios

Para mejorar las capacidades fotográficas del smartphone, los ingenieros tuvieron que rediseñar el módulo de cámara. Este nuevo enfoque permitió instalar un teleobjetivo más grande, para lo que Sony abandonó el mecanismo de zoom variable y optó por un objetivo con una distancia focal fija de 70 mm.

La empresa también destacó que las encuestas periódicas realizadas entre los usuarios desempeñan un papel importante en el desarrollo del producto. Según los resultados de un estudio entre compradores, la compatibilidad con tarjetas de memoria microSD ocupaba uno de los primeros lugares a la hora de elegir el dispositivo.

Los representantes de Sony añadieron que la ranura microSD y el conector de 3.5 mm para auriculares tradicionales se han convertido en una parte inseparable de la marca. Precisamente estas prestaciones prácticas y sus cámaras de calidad garantizan un alto nivel de satisfacción entre los usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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