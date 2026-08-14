Wesley Fofana destaca la necesidad de estabilidad en el Chelsea

El defensa central del Chelsea, club londinense, Wesley Fofana, destacó la importancia de instaurar la estabilidad tan esperada en el equipo. Estas declaraciones llegan cuando los Blues inician una nueva era bajo la dirección de su nuevo entrenador, Xabi Alonso. Goal.com informa .

Según BBC Sport, a pesar de los frecuentes cambios de entrenador en los últimos años y de haber gastado más de mil millones de libras esterlinas, los constantes cambios en la plantilla preocupan a los jugadores. Xabi Alonso se convirtió en el noveno entrenador nombrado desde que el consorcio BlueCo asumió la propiedad del club en 2022. Cabe recordar que Antonio Conte sigue siendo el último técnico que dirigió al equipo durante dos temporadas completas, entre 2016 y 2018.

Después de disputar 38 partidos la temporada pasada tras superar graves lesiones, Fofana destacó que la directiva del club también comparte con los jugadores la misma visión sobre el futuro. Según sus palabras, todos los futbolistas quieren un entorno estable a largo plazo en el equipo, y la dirección mantiene el mismo enfoque al respecto.

Fichajes y competencia en la plantilla

El Chelsea estuvo muy activo en el mercado de fichajes de verano y volvió a incorporar a diez jugadores. Entre ellos hay futbolistas experimentados como Jordan Henderson y Danny Welbeck, además de fichajes costosos como Morgan Rogers y Maxence Lacroix.

Aunque se afirma que el club cuenta con un grupo de nueve o diez jugadores «intocables», como Cole Palmer y Reece James, Fofana entiende perfectamente que la competencia por un puesto en el once titular es extremadamente intensa. Según el defensa francés, todos deben demostrar su nivel en los entrenamientos y ganarse la confianza del entrenador.

«Quizá algunos chicos se marchen y otros lleguen. Por mi parte, mi principal tarea es entrenar bien, mantenerme en buena condición física y esperar las decisiones del entrenador. En el fútbol no se puede decir que mi puesto esté garantizado», añadió Fofana.

Pruebas antes de la nueva temporada

El Chelsea disputará el sábado su último amistoso contra la Real Sociedad y después recibirá al Fulham en casa el 24 de agosto, en la primera jornada de la Premier League.

El técnico español Xabi Alonso está sometido desde el inicio a la presión de encontrar su mejor sistema de juego y adaptar rápidamente a los nuevos fichajes del verano. Los resultados del comienzo de la temporada serán el principal indicador de si esta nueva era en el Chelsea puede aportar estabilidad.