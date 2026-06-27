Manuel Ugarte del Manchester United sufre una grave lesión: la estrella uruguaya podría estar fuera mucho tiempo

Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United y de la selección de Uruguay, se enfrenta a un problema serio tras una participación fallida en la Copa del Mundo. Mientras la selección uruguaya abandonaba el torneo, el jugador también tuvo que dejar el campo en camilla y entre lágrimas. Según la información preliminar, una lesión de rodilla podría alejar al futbolista del fútbol profesional por un largo periodo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El incidente ocurrió en el minuto 44 del partido decisivo contra España. Manuel Ugarte sufrió una torcedura de rodilla tras un choque accidental con su compañero Mathias Olivera. Fue un golpe inesperado para el centrocampista, quien llegaba en una forma deportiva excepcional y había ganado todos sus duelos durante el encuentro. Según Goal.com, el estado del jugador genera una seria preocupación entre los médicos del club.

El colapso de los planes de transferencia

Esta lesión es un duro golpe no solo para la carrera del jugador, sino también para la estrategia de transferencias de verano del Manchester United. La directiva del club planeaba renovar profundamente la plantilla utilizando los fondos provenientes de la venta de Manuel Ugarte. Ahora, el hecho de que el jugador entre en un proceso de rehabilitación a largo plazo podría cambiar estos planes por completo.

Según el conocido insider Fabrizio Romano, los directivos del Manchester United están contactando actualmente a los representantes del jugador para determinar la gravedad de la lesión. Si las revisiones médicas indican la necesidad de una cirugía, el jugador estará fuera al menos medio año. Esto provocaría que otros equipos interesados en comprarlo se retiren de las negociaciones.

La situación financiera del club y el registro de nuevos jugadores también quedan en entredicho. Manuel Ugarte era visto como uno de los principales activos vendibles del equipo. Ahora, la directiva se verá obligada a buscar opciones alternativas, es decir, vender a otros jugadores, para completar el presupuesto.

Se espera que el futbolista uruguayo se someta a exámenes médicos exhaustivos a principios de la próxima semana. Los resultados del escáner determinarán el grado de daño en los ligamentos de la rodilla. Esta es una pérdida inesperada para los aficionados del Manchester United y el cuerpo técnico, ya que el equipo pretendía recaudar fondos mediante transferencias para reforzar el centro del campo antes de la próxima temporada.

Por el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre el tiempo de recuperación del jugador, aunque los especialistas subrayan que este tipo de lesiones suelen requerir mucho tiempo. Encontrar nuevas fuentes financieras antes del cierre del mercado de verano se ha convertido en la prioridad absoluta para el Manchester United.