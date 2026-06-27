Cannavaro revela sus planes antes del duelo Uzbekistán-Congo

El seleccionador nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, y el capitán Eldor Shomurodov participaron en una rueda de prensa antes del decisivo encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Congo.

Cannavaro señaló que el rival está físicamente bien preparado. Al mismo tiempo, afirmó que la selección de Uzbekistán está lista para luchar por el resultado y saldrá al campo con el objetivo de ganar.

El entrenador destacó que participar en la Copa del Mundo es una gran escuela de experiencia para los futbolistas. En su opinión, los jugadores deben actuar con calma, sin presiones excesivas y confiando en sus capacidades.

Cannavaro también comentó el cambio de portero para el segundo partido, explicando que esta decisión se debió al deseo del cuerpo técnico de dar oportunidades a todos los jugadores.

El técnico atribuyó la clasificación de Uzbekistán a la Copa del Mundo al desarrollo progresivo de las academias de fútbol infantil en el país.

Eldor Shomurodov subrayó que, tras el primer gol en el torneo, el objetivo principal ahora es lograr la primera victoria. El capitán afirmó que la intención ofensiva no significa olvidar la defensa.

«Intentar marcar no significa olvidar la defensa. Un juego disciplinado es fundamental», dijo Eldor Shomurodov.