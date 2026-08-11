El modelo desconocido de Anthropic logra un gran avance en la hipótesis de Riemann

Se ha producido un avance científico importante en el estudio de la hipótesis de Riemann, uno de los problemas más complejos de las matemáticas, sin resolver desde hace más de 150 años. Según ixbt.com, un modelo de inteligencia artificial de Anthropic que aún no se ha presentado públicamente logró avances inesperados en la resolución de este complejo problema y elevó considerablemente el límite inferior de las soluciones compatibles con la hipótesis. Techcrunch.com informa de ello.

Actualmente se ofrece un premio de 1 millón de dólares al investigador que encuentre una demostración general de la hipótesis de Riemann, dedicada a la distribución de los números primos. Aunque las redes neuronales modernas todavía no pueden resolver por completo este problema, su capacidad para descubrir nuevas ideas en la ciencia y las matemáticas ha intensificado el debate.

Investigación científica autónoma de la inteligencia artificial

Lo más sorprendente de este avance es la forma en que se consiguió. Un empleado de Anthropic, un especialista sin una formación matemática profunda, encargó al modelo que intentara seriamente demostrar la hipótesis. Después, el sistema trabajó de forma autónoma durante un día y medio, coordinando por sí mismo todo el proceso.

Durante ese tiempo, el modelo probó un total de 650 ideas diferentes para resolver el problema. En el proceso participaron de forma coordinada 60 agentes pequeños, o subagentes. Según el apéndice del artículo científico, 2 de estos agentes desarrollaron las ideas matemáticas principales, 13 contribuyeron a ellas, 30 intentaron encontrar una nueva solución, 13 verificaron la validez de los argumentos como validadores y los 2 restantes ayudaron a redactar el artículo científico inicial.

Debates y preocupaciones en la comunidad científica

Los resultados fueron confirmados por los especialistas internos de Anthropic y formalizados mediante Lean, un asistente de demostraciones de código abierto. Es uno de los ejemplos más recientes de avances matemáticos logrados con la participación de grandes modelos de lenguaje (LLM). Que los modelos de inteligencia artificial hayan resuelto varios problemas de Erdős este año es otro ejemplo claro.

Este ritmo de progreso está provocando tanto admiración como serias preocupaciones en el campo de las matemáticas. En una declaración pública firmada en junio, destacados matemáticos expresaron su temor de que la inteligencia artificial pueda perjudicar valores fundamentales de la ciencia. En particular, señalaron que las demostraciones matemáticas auténticas deben atribuirse a un autor, que debe asumir personalmente la responsabilidad de su corrección.

Aun así, los expertos del sector siguen divididos sobre cómo abordar los nuevos métodos de investigación. En una entrada de blog escrita como respuesta a la declaración, el ganador de la Medalla Fields Timothy Gowers se preguntó si la influencia de la inteligencia artificial podría transformar las matemáticas de una forma más compleja y positiva.