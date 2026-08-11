Joby Aviation adquiere Resonant Sciences por 500 millones de dólares

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Joby Aviation adquiere Resonant Sciences por 500 millones de dólares

El desarrollador de aeronaves eléctricas Joby Aviation ha llegado a un acuerdo para adquirir Resonant Sciences, especializada en el sector de defensa, por 500 millones de dólares en efectivo y acciones. Según los documentos oficiales presentados ante los organismos reguladores, esta importante operación constituye otro paso clave para reforzar la posición de la empresa en el ámbito militar. Techcrunch.com informa .

Resonant Sciences, con sede en Ohio, está especializada en la fabricación de sistemas de radiofrecuencia y sensores, y en el futuro operará dentro de Joby como un negocio dedicado a la defensa. La nueva división estará dirigida por J. Micah North, uno de los fundadores y director ejecutivo de la empresa. También incluirá los proyectos de Joby relacionados con aeronaves propulsadas por motores turbinoeléctricos y de hidrógeno-eléctricos, además de tecnologías autónomas.

El área de defensa ayuda a centrarse en los objetivos principales

Según representantes de Joby Aviation, la creación de la nueva división de defensa permitirá al equipo principal concentrarse plenamente en certificar, fabricar y comercializar su taxi aéreo eléctrico destinado al mercado civil. Joby, con sede en California, trabaja en la creación de una red de taxis aéreos eléctricos urbanos para transportar personas y mercancías en distancias cortas.

Durante los últimos dos años, la empresa ha comenzado a desarrollar sus proyectos de defensa de forma más abierta. El año pasado, Joby firmó un acuerdo de colaboración con el contratista de defensa L3Harris Technologies. El acuerdo busca estudiar las posibilidades de desarrollar una nueva aeronave híbrida de turbina de gas con despegue y aterrizaje verticales (VTOL), capaz de volar de forma autónoma para fines militares.

Integración tecnológica y estabilidad financiera

La adquisición de Resonant Sciences proporciona a Joby un negocio listo para generar ingresos de inmediato. Según los documentos, Resonant obtuvo 100 millones de dólares de ingresos durante los últimos 12 meses y tiene acceso a programas clasificados gestionados por el gobierno de Estados Unidos. Las tecnologías de radiofrecuencia y sensores de la empresa serán útiles para perfeccionar las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje verticales (eVTOL) de Joby.

Desarrollar, certificar y producir en serie aeronaves eVTOL requiere años y grandes inversiones financieras. Joby, que salió a Bolsa en 2021, busca activamente fuentes de ingresos a corto plazo para mantener la confianza de los inversores. En particular, el año pasado adquirió el negocio de transporte en helicóptero de Blade Air Mobility por aproximadamente 125 millones de dólares.

Con estas medidas estratégicas, Joby Aviation no solo obtiene infraestructuras importantes y fuentes de ingresos, sino que también crea una base sólida para financiar sus futuros proyectos comerciales y de defensa. La creación de la nueva división de defensa abre además amplias oportunidades para futuros avances tecnológicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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