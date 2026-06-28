Mundial 2026: Martínez revela su secreto antes del duelo contra Colombia
En el marco de la próxima jornada del Campeonato Mundial de Fútbol, se espera un choque muy fuerte en la región de Centro y Sudamérica. El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, reveló el plan especial preparado para enfrentar a un rival difícil: Colombia. Según el entrenador, este encuentro se ha convertido en el plan más importante y detallado de todo el torneo para su cuerpo técnico.
Preparación secreta y plan especial en Miami
Roberto Martínez destacó que el equipo comenzó a estudiar a este rival muy temprano. No se trata de un partido cualquiera, sino del resultado de maniobras tácticas a largo plazo. En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el entrenador dijo sobre el proceso de preparación:
«Nuestra preparación para el partido contra Colombia comenzó en marzo, justo después del encuentro contra México. Realizamos 13 entrenamientos en Miami y nuestro plan era quedarnos allí para adaptarnos a las condiciones del campo y del estadio. Este es el partido para el que estamos mejor preparados».
Esta declaración demuestra que la selección de Portugal ha analizado con precisión quirúrgica los puntos fuertes y débiles del rival, teniendo en cuenta incluso las condiciones climáticas.
Detalles y horario del encuentro
Este partido decisivo es de gran importancia para ambos equipos en su camino para salir de la fase de grupos. A continuación, se presentan los datos principales del próximo encuentro:
Indicador
Detalles del duelo
Encuentro
Portugal — Colombia
Torneo
Fase de grupos del Mundial 2026
Base de preparación
Miami (13 entrenamientos)
Hora de inicio
04:30 hora de Tashkent
Pronto sabremos si esta preparación tan meticulosa de Portugal se refleja en el campo o si Colombia ha preparado una sorpresa inesperada.
Si esta información te ha resultado interesante, comparte el artículo con tus amigos aficionados al fútbol y en grupos de Telegram. Sigue con nosotros los duelos del Mundial 2026.
…