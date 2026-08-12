Presentado el buque insignia Redmi K100 Pro Max con una batería enorme y un potente procesador

La marca Xiaomi ha presentado oficialmente su nuevo y más avanzado smartphone insignia, el Redmi K100 Pro Max. Según ixbt.com, este dispositivo combina un alto rendimiento con soluciones tecnológicas avanzadas y podría convertirse en un paso importante para el mercado móvil. El nuevo gadget ofrece funciones propias de un buque insignia, además de características únicas. Al respecto, Ixbt.com informa .

El smartphone incorpora el último procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que funciona junto con memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1. Para garantizar un funcionamiento estable, el dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración ampliado con bomba de circulación y una superficie de 6300 milímetros cuadrados. Esto evita el sobrecalentamiento incluso durante tareas exigentes y sesiones de juego.

Pantalla y funciones avanzadas

El dispositivo está equipado con una pantalla OLED plana de 6,9 pulgadas, basada en el material M11 y con una resolución de 2608 x 1200 píxeles. Su frecuencia de actualización alcanza unos impresionantes 185 Hz. Las imágenes fluidas y la alta calidad multimedia elevan la experiencia a un nuevo nivel.

La fotografía y el vídeo corren a cargo de una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica. Se complementa con un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un objetivo ultra gran angular con la misma resolución, lo que permite capturar imágenes de calidad en cualquier situación.

Batería y dimensiones

La principal característica de este modelo es su enorme batería de 9070 mAh, cuyo contenido de silicio alcanza el 16 %. A pesar de su gran capacidad, el smartphone tiene solo 8,45 mm de grosor y pesa 238 gramos. La parte trasera está fabricada con fibra de vidrio y el cuerpo ofrece protección total contra el agua y el polvo conforme a las normas IP66, IP68 e IP69.

El dispositivo admite carga por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa de 27 W por cable y de 22.5 W de forma inalámbrica. El modelo también incorpora un lector ultrasónico de huellas dactilares, un puerto USB 3.2 Gen 1, el sistema operativo HyperOS 3.0 y un sistema acústico Bose de 2.1 canales especialmente diseñado.

En el mercado chino, el precio del Redmi K100 Pro Max parte de 4499 yuanes para la versión de 12/256 GB, aproximadamente 670 dólares. La configuración superior, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, cuesta 5999 yuanes, unos 890 dólares. Durante la presentación también se mostró una versión más pequeña llamada Redmi K100 Pro.