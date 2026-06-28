Mundial 2026. Pleno de victorias para Argentina, un auténtico thriller en el Grupo J

Concluyó la 3ª jornada de la fase de grupos del Mundial en el Grupo J. Mientras la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, celebró una nueva victoria, el encuentro paralelo entre Argelia y Austria se convirtió en uno de los partidos más dramáticos en la historia del torneo.

Jordania — Argentina: El clásico de Messi y Lo Celso

La selección argentina cerró la fase de grupos con gran ánimo. Ya en la primera parte, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez (de penalti) marcaron, sentenciando prácticamente el destino del partido. Aunque el jordano Al-Tamari recortó distancias en el minuto 55, Lionel Messi dijo la última palabra en el minuto 80 para poner el punto final — 1:3.

Los sudamericanos avanzan a la fase eliminatoria con un pleno de victorias (3 de 3). Jordania, sin sumar puntos, se despide de la competición.

Mundial 2026. Grupo J. 3ª jornada Jordania — Argentina 1:3 Goles: Al-Tamari (55) — Lo Celso (19), Lautaro (31 pen), Messi (80).

Argelia — Austria: Un gol en el 90+6 y un drama de 6 goles

El duelo entre los representantes de África y Europa ofreció un auténtico espectáculo goleador. A los tantos de Marko Arnautović y Marcel Sabitzer, Argelia respondió con Belgali y el legendario Riyad Mahrez.

El drama real ocurrió en el tiempo añadido: en el minuto 90+3, Mahrez firmó su doblete pareciendo dar la victoria a Argelia, pero en el 90+6, Sasa Kalajdzic salvó a Austria de la derrota — 3:3. Este empate épico clasifica a ambos equipos a los dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones final del Grupo J

Tras los partidos de la 3ª jornada, la situación final del grupo quedó así. Argentina, Austria y Argelia aseguraron su pase a la siguiente fase:

Nº Equipos PJ G E P DG Pts 1 Argentina 3 3 0 0 8:1 9 2 Austria 3 1 1 1 6:6 4 3 Argelia 3 1 1 1 5:7 4 4 Jordania 3 0 0 3 3:8 0

Alineaciones de los equipos: