La situación político-militar se ha agravado en la provincia afgana de Badajshán, fronteriza con Tayikistán. en.didpress.com Según el portal informativo en.didpress.com, continúan los intensos enfrentamientos armados en al menos cinco distritos principales de la provincia entre las fuerzas gubernamentales de los talibanes y la oposición armada.

Según la información disponible, los ataques del «Frente de Liberación de Afganistán» y las fuerzas del conocido comandante de campo Juma Khan Fotihson llevados a cabo por estos grupos. Los combates abarcan por completo los alrededores de Maymi, Zebak, Nusay, Shahi y Fayzabad, la capital provincial.

Distrito de Nusay — en el centro de los combates: las localidades cambian de manos

Actualmente, los enfrentamientos más intensos se observan en el distrito de Nusay:

Control de las localidades: Los partidarios del comandante Fotih llevan varios días controlando varias localidades estratégicas y repeliendo con éxito los contraataques de los talibanes;

Destrucción de infraestructuras: Los combates han causado graves daños en los mercados locales y las viviendas. Los talibanes desalojan las casas de civiles y las convierten en posiciones militares fortificadas;

Crisis humanitaria: Debido a los tiroteos y al peligro, miles de civiles se ven obligados a abandonar sus hogares y huir hacia Fayzabad.

Vehículos militares caen a un barranco: ¿están perdiendo los talibanes el control?

En los distritos de Zebak y Shahr-e Buzurg, las fuerzas talibanes han sufrido graves pérdidas debido a las emboscadas de la oposición:

Vehículos caídos a los barrancos: Como consecuencia de ataques armados y maniobras erróneas, vehículos pertenecientes a las unidades militares y de inteligencia talibanes cayeron en profundos barrancos, y numerosos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron gravemente heridos;

Declaraciones oficiales: Las autoridades talibanes aún no han informado de sus pérdidas exactas y se limitan a breves comunicados en los que afirman que «elementos enemigos han sido neutralizados».

A pesar de ello, analistas militares señalan que la expansión geográfica de los enfrentamientos y el fuerte aumento del flujo de refugiados indican que los talibanes están perdiendo el control total de Badajshán, una región estratégica.

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