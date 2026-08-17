Manchester City afronta duras pruebas tras la era de Pep Guardiola

·11·Deportes
Manchester City afronta duras pruebas tras la era de Pep Guardiola

Considerado el equipo más dominante del fútbol inglés durante la última década, el Manchester City afronta sus primeros desafíos serios, señales del final de su época dorada. Según ixbt.com, su contundente derrota por 0-3 ante el Arsenal en la Supercopa no fue un simple amistoso, sino una muestra de que han aparecido grietas en los cimientos de un proyecto construido durante más de diez años. Así lo señala Goal.com .

Ahora, la comunidad del fútbol inglés se enfrenta a una pregunta decisiva: ¿podrá el Manchester City evitar el destino del Manchester United tras la marcha de Sir Alex Ferguson, o la desaparición simultánea de tres pilares fundamentales obligará al club a empezar desde cero? La respuesta ya no es teórica y empieza a reflejarse sobre el terreno de juego.

Cambios en la dirección y el cuerpo técnico

Aunque los propietarios del club se mantienen y Ferran Soriano continúa en su puesto, el Manchester City ha perdido en un año el primer pilar que desempeñó un papel clave en la construcción de este equipo legendario. Txiki Begiristain, considerado uno de los mejores directores deportivos de la era moderna, dejó su cargo. En su momento fichó a Erling Haaland por 60 millones y a Rodri por 70 millones de euros, y construyó una plantilla excepcional gracias a ventas inteligentes.

Aunque Begiristain ayudó a su sucesor, Hugo Viana, durante sus primeros meses, con el tiempo la diferencia empezó a hacerse evidente. En el mercado de verano, Viana ya ha gastado más de 130 millones en solo dos operaciones. Esto demuestra que el club ha entrado en una nueva etapa, más costosa, de su política de fichajes.

Una nueva era y enormes desafíos por delante

Enzo Maresca, un técnico experimentado que ganó títulos con el Leicester City y el Chelsea, asumió el mando del Manchester City después de Pep Guardiola. Sin embargo, en su primera prueba oficial chocó contra el muro del Arsenal, y el equipo empezó a sentir que habían llegado tiempos difíciles.

Según los datos disponibles, la salida de Txiki Begiristain, la eventual marcha de Pep Guardiola y la posible despedida de Rodri están transformando al club: de ser una máquina invencible, ha pasado a ser un equipo que busca su identidad en un territorio desconocido. El nuevo entrenador y la directiva tendrán que resolver enormes problemas bajo una presión creciente.

Manchester CityPep GuardiolaPremier LeagueNoticias De FútbolFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Debut fallido de Enzo Maresca y un triste antirrécord de 120 añosDebut fallido de Enzo Maresca y un triste antirrécord de 120 añosHoy, 13:37El Liverpool ofreció 135 millones de euros al PSG por Bradley BarcolaEl Liverpool ofreció 135 millones de euros al PSG por Bradley BarcolaHoy, 13:20Ruben Amorim lanza una advertencia a Rafael LeãoRuben Amorim lanza una advertencia a Rafael LeãoHoy, 13:18El FC Barcelona se prepara para recibir a João Cancelo y RodriEl FC Barcelona se prepara para recibir a João Cancelo y RodriHoy, 12:58Liverpool cierra la pretemporada con una victoriaLiverpool cierra la pretemporada con una victoriaHoy, 12:34Martin Ødegaard lanza una advertencia a sus rivalesMartin Ødegaard lanza una advertencia a sus rivalesHoy, 12:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov