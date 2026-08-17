Enfrentamiento entre Neymar y Thiago Mendes en el Vasco da Gama-Santos

Las antiguas rivalidades y enemistades personales del mundo del fútbol volvieron a provocar un gran enfrentamiento. El partido disputado ayer, domingo, en el estadio São Januário entre Vasco da Gama y Santos quedó marcado por los duelos intensos y la tensión entre los dos capitanes, Neymar y Thiago Mendes. Aunque Santos ganó por un contundente 3-0, la atención se centró principalmente en la relación entre los jugadores. Goal.com informa .

Rechazo al apretón de manos y tensión en el campo

Según la información publicada por thege.globo, el capitán del Vasco da Gama, Thiago Mendes, se negó a estrechar la mano de Neymar, líder del equipo rival, antes del comienzo del partido. Esto aumentó aún más la tensión durante el encuentro. En la primera parte, una dura entrada de Mendes desató la ira de la estrella del Santos. Poco después, ambos jugadores se encararon y comenzaron a discutir acaloradamente.

La situación se volvió tan tensa que Neymar cayó al césped, afirmando que su rival le había tocado la cara. Otros jugadores tuvieron que separarlos de inmediato para evitar que la disputa se convirtiera en una pelea. En una entrevista concedida tras la primera parte, Neymar criticó duramente al capitán rival, lo llamó «idiota» y recordó antiguos incidentes ocurridos en Francia.

Neymar declaró en su entrevista: «Es una persona que siempre busca problemas y a la que le gusta aparentar ser dura; siempre ha sido así. Lo digo con respeto, pero es un idiota. Ya me había lesionado cuando jugaba en el Paris Saint-Germain y hoy dijo que volvería a hacerlo. Veremos si tiene el valor suficiente».

La respuesta de Thiago Mendes y las críticas al arbitraje

Por su parte, Thiago Mendes también habló sobre el incidente y aseguró que se trató de un simple duelo de fútbol. Afirmó que el comportamiento de Neymar fue una falta de respeto hacia su equipo.

«Es una situación normal, esto es fútbol y cada uno defiende a su equipo. Solo pedí un poco de respeto. Cuando Neymar celebró su gol, hizo un gesto a nuestros aficionados para que se callaran. Yo no dije nada fuera de lugar, pero él me faltó al respeto», declaró Mendes.

El capitán del Vasco da Gama también se quejó de que el árbitro principal, Rafael Rodrigo Klein, solo pitara en una dirección: «El partido se convirtió casi exclusivamente en el espectáculo de Neymar. El árbitro no pitó ni una sola vez a nuestro favor. Por desgracia, no pudimos hacer nada en esta situación y abandonamos el campo con una derrota».