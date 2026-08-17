Enfrentamiento entre Neymar y Thiago Mendes en el Vasco da Gama-Santos

·4·Deportes
Enfrentamiento entre Neymar y Thiago Mendes en el Vasco da Gama-Santos

Las antiguas rivalidades y enemistades personales del mundo del fútbol volvieron a provocar un gran enfrentamiento. El partido disputado ayer, domingo, en el estadio São Januário entre Vasco da Gama y Santos quedó marcado por los duelos intensos y la tensión entre los dos capitanes, Neymar y Thiago Mendes. Aunque Santos ganó por un contundente 3-0, la atención se centró principalmente en la relación entre los jugadores. Goal.com informa .

Rechazo al apretón de manos y tensión en el campo

Según la información publicada por thege.globo, el capitán del Vasco da Gama, Thiago Mendes, se negó a estrechar la mano de Neymar, líder del equipo rival, antes del comienzo del partido. Esto aumentó aún más la tensión durante el encuentro. En la primera parte, una dura entrada de Mendes desató la ira de la estrella del Santos. Poco después, ambos jugadores se encararon y comenzaron a discutir acaloradamente.

La situación se volvió tan tensa que Neymar cayó al césped, afirmando que su rival le había tocado la cara. Otros jugadores tuvieron que separarlos de inmediato para evitar que la disputa se convirtiera en una pelea. En una entrevista concedida tras la primera parte, Neymar criticó duramente al capitán rival, lo llamó «idiota» y recordó antiguos incidentes ocurridos en Francia.

Neymar declaró en su entrevista: «Es una persona que siempre busca problemas y a la que le gusta aparentar ser dura; siempre ha sido así. Lo digo con respeto, pero es un idiota. Ya me había lesionado cuando jugaba en el Paris Saint-Germain y hoy dijo que volvería a hacerlo. Veremos si tiene el valor suficiente».

La respuesta de Thiago Mendes y las críticas al arbitraje

Por su parte, Thiago Mendes también habló sobre el incidente y aseguró que se trató de un simple duelo de fútbol. Afirmó que el comportamiento de Neymar fue una falta de respeto hacia su equipo.

«Es una situación normal, esto es fútbol y cada uno defiende a su equipo. Solo pedí un poco de respeto. Cuando Neymar celebró su gol, hizo un gesto a nuestros aficionados para que se callaran. Yo no dije nada fuera de lugar, pero él me faltó al respeto», declaró Mendes.

El capitán del Vasco da Gama también se quejó de que el árbitro principal, Rafael Rodrigo Klein, solo pitara en una dirección: «El partido se convirtió casi exclusivamente en el espectáculo de Neymar. El árbitro no pitó ni una sola vez a nuestro favor. Por desgracia, no pudimos hacer nada en esta situación y abandonamos el campo con una derrota».

NeymarSantosVasco Da GamaThiago MendesFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Debut fallido de Enzo Maresca y un triste antirrécord de 120 añosDebut fallido de Enzo Maresca y un triste antirrécord de 120 añosHoy, 13:37Manchester City afronta duras pruebas tras la era de Pep GuardiolaManchester City afronta duras pruebas tras la era de Pep GuardiolaHoy, 13:36El Liverpool ofreció 135 millones de euros al PSG por Bradley BarcolaEl Liverpool ofreció 135 millones de euros al PSG por Bradley BarcolaHoy, 13:20Ruben Amorim lanza una advertencia a Rafael LeãoRuben Amorim lanza una advertencia a Rafael LeãoHoy, 13:18El FC Barcelona se prepara para recibir a João Cancelo y RodriEl FC Barcelona se prepara para recibir a João Cancelo y RodriHoy, 12:58Liverpool cierra la pretemporada con una victoriaLiverpool cierra la pretemporada con una victoriaHoy, 12:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov