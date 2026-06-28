Wayne Rooney advierte a Thomas Tuchel: que no se repita el error con Harry Kane

El legendario delantero de la selección de Inglaterra, Wayne Rooney, ha dado un consejo importante al nuevo entrenador Thomas Tuchel sobre el capitán Harry Kane. Rooney destaca la necesidad de aprender de los errores cometidos por el anterior seleccionador Gareth Southgate y de preservar el estado físico del máximo goleador. Así lo informa Goal.com basándose en datos de BBC Sport. Goal.com informa .

En el encuentro contra la selección de Panamá, que terminó con una victoria por 2-0, Harry Kane volvió a anotar un gol. De este modo, su cuenta de goles con la selección asciende a 82. Sin embargo, el desarrollo del juego y el tiempo que el delantero permanece en el campo están generando intensos debates entre los especialistas. Según Rooney, sustituir a Kane más temprano en partidos donde la victoria esté decidida le ayudaría a mantener sus fuerzas hasta el final del torneo.

El factor fatiga y el error de Southgate

La leyenda del Manchester United recordó que Harry Kane terminó físicamente agotado al final de los grandes torneos anteriores. "En torneos pasados, vimos que Kane se cansaba cerca de las finales. En el partido contra Panamá fue sustituido en el minuto 84; creo que una vez que el marcador estaba 2-0 y el destino del juego decidido, debió salir inmediatamente. Incluso si quedan 20 minutos, es en ese tiempo donde el futbolista gasta más energía y aumenta el riesgo de lesión", afirma Rooney.

Rooney señaló que durante la etapa de Gareth Southgate, Kane casi siempre permanecía en el campo hasta el final. Esto provocó una disminución en la efectividad del delantero en los momentos decisivos de las eliminatorias. Thomas Tuchel debe evitar este error táctico y priorizar el beneficio del equipo sobre los récords personales.

La carrera por la Bota de Oro y el objetivo colectivo

Actualmente, estrellas como Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo luchan por la "Bota de Oro". Aunque Rooney entiende que Kane también participe en esta carrera, insistió en que la atención principal debe centrarse en el éxito del país. En su opinión, mantener a un jugador en el campo por premios individuales puede salir caro en competiciones importantes como la Copa del Mundo.

Thomas Tuchel, tras el partido contra Panamá, elogió la paciencia de su equipo. El técnico alemán señaló que el rival estuvo muy bien defendido y casi no dejó espacios. "Hicimos el trabajo necesario. Fue un partido difícil contra un rival físicamente fuerte, pero mantuvimos la agresividad y logramos una victoria merecida", añadió Tuchel.

Los aficionados y especialistas de la selección inglesa seguirán ahora atentamente las rotaciones de Tuchel en los próximos partidos. La forma deportiva y el estado físico de Harry Kane serán, sin duda, un factor decisivo para los futuros triunfos de los "Three Lions".