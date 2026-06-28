Leyenda del Liverpool propone un candidato inesperado para sustituir a Mohamed Salah

La directiva del club inglés Liverpool continúa buscando un candidato adecuado que pueda ocupar el lugar del líder del equipo, Mohamed Salah. Robbie Fowler, leyenda de los Merseysiders, ha sugerido una opción inesperada pero interesante para este puesto vacante. Según el exdelantero, Christian Pulisic, capitán de la selección de Estados Unidos y actualmente brillante en el AC Milan, podría ser la opción ideal para el Liverpool. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa Goal.com, Robbie Fowler destacó en sus redes sociales que el estilo de juego y la experiencia de Pulisic podrían permitirle repetir el camino recorrido por Mohamed Salah. Fowler escribió que el futbolista estadounidense conoce bien la Premier League, está en la plenitud de su edad y su estilo de juego deleita a los aficionados.

¿Quién ocupará el lugar de Salah?

Aunque el Liverpool ha preparado una oferta de 86 millones de libras esterlinas por el delantero del RB Leipzig, Yan Diomande, las negociaciones no avanzan tan rápido como se esperaba. Por ello, los scouts del club se ven obligados a considerar alternativas. Christian Pulisic ha logrado recuperar su carrera en la Serie A italiana y se ha convertido en un verdadero líder en San Siro.

Para recordar, Pulisic ha disputado 134 partidos con el AC Milan, anotando 42 goles y dando 27 asistencias. Estas cifras contrastan radicalmente con sus temporadas infaustas y plagadas de lesiones en el Chelsea. En Milán, no solo recuperó su estado físico, sino que demostró ser un atacante peligroso por ambas bandas.

Hay noticias de que no solo el Liverpool, sino también el Manchester United están interesados en Pulisic. Según el exdefensa Paul Parker, el traspaso de la estrella estadounidense a Old Trafford podría ser el paso más grande de su carrera. Sin embargo, los expertos advierten que el estilo del jugador no encajaría en cualquier equipo.

En particular, Tab Ramos, exmiembro de la selección de Estados Unidos, señaló que Pulisic solo rinde eficazmente en equipos ofensivos basados en el control del balón. En su opinión, los equipos modestos o que dependen solo del contraataque podrían asfixiar el talento de Pulisic. El fútbol ofensivo del Liverpool parece, en este sentido, la elección ideal.

Por ahora, la directiva del Liverpool no ha presentado una oferta oficial por el traspaso de Pulisic. No obstante, el hecho de que el contrato de Mohamed Salah esté llegando a su fin y la alta probabilidad de su salida hacia clubes de Arabia Saudita insta a los Merseysiders a tomar una decisión pronto. Christian Pulisic se mantiene como una opción relativamente económica y probada en el mercado de fichajes.