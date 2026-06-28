James Rodríguez: «Una condición física así a los 41 años es un verdadero ejemplo»

El encuentro entre las selecciones de Colombia y Portugal en el marco de la Copa del Mundo no solo fue recordado por la lucha en el campo, sino también por el reencuentro de dos viejos amigos. Las antiguas estrellas del Real Madrid, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, demostraron una vez más su profundo respeto y amistad tras el partido en Miami. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el partido decisivo de la fase de grupos, los equipos empataron 0-0. Este resultado permitió a Colombia liderar el grupo G con 7 puntos, mientras que Portugal pasó a los play-offs en segunda posición con 5 puntos. Sin embargo, el evento principal del encuentro fue la sincera charla entre los dos capitanes antes del juego y durante el descanso.

Amistad y asombro en el campo

Según informa el diario Marca, antes del inicio del partido, Rodríguez llamó bromeando a Ronaldo «viejo», a lo que la estrella portuguesa respondió abrazándolo y llamándolo «hermano». Su amistad se formó en 2014, después de que James llegara al Real Madrid. Según el futbolista colombiano, siempre fue invitado en casa de Ronaldo y establecieron un vínculo muy fuerte.

Después del partido, en una entrevista con ESPN, James Rodríguez habló con emoción sobre su antiguo compañero. Destacó especialmente que Ronaldo, a pesar de tener 41 años, sigue jugando a un nivel altísimo y ha mantenido su forma deportiva.

«Hablamos largo y tendido. Es mi amigo más cercano de la época del Real Madrid y una persona maravillosa. Miren su condición física a los 41 años, vean lo que está haciendo. Es un verdadero ejemplo para todos y un gran deportista. Le tengo un cariño y un respeto inmensos», afirmó Rodríguez.

Maestría que no se apaga con los años

Aunque actualmente Cristiano Ronaldo juega en Arabia Saudita y James Rodríguez en el equipo de Minnesota en EE. UU., la distancia no ha afectado su amistad. Según Goal.com, el delantero portugués sigue liderando los torneos más prestigiosos del fútbol mundial, lo que aumenta la admiración por su profesionalismo.

Este encuentro demostró una vez más que Cristiano Ronaldo posee un gran prestigio no solo por sus logros en el campo, sino también entre sus compañeros. Para los aficionados al fútbol, la complicidad de estas dos estrellas evoca sin duda recuerdos brillantes de la «época dorada» del Real Madrid.