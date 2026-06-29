El FC Barcelona considera a Harry Kane como sustituto de Robert Lewandowski

El club español del FC Barcelona ha comenzado a trabajar en un traspaso inesperado y sorprendente con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Los catalanes se han puesto en contacto con los representantes de la estrella del Bayern Munich y de la selección inglesa, Harry Kane, para estudiar las posibilidades de su fichaje. Este movimiento se produce después de que el máximo goleador del club, Robert Lewandowski, decidiera dejar el equipo. Así lo informa Goal.com.

Según el Daily Mail, Robert Lewandowski ha llegado a un acuerdo para continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos, específicamente en el Chicago Fire. Por ello, la directiva del FC Barcelona pretende cubrir la posición de delantero centro con uno de los mejores goleadores del mundo. Harry Kane, de 32 años, es visto como el candidato principal para este puesto.

Dificultades en el traspaso y situación financiera

Actualmente, Harry Kane centra toda su atención en el Mundial 2026. Según Goal.com, los agentes del jugador rechazaron la posibilidad de un traspaso en los contactos iniciales con los catalanes. El delantero inglés está satisfecho con su vida en Múnich y, por ahora, no tiene intención de cambiar de club. Sin embargo,no quiere rendirse tras esta respuesta negativa y planea retomar las negociaciones una vez finalizado el torneo.

Aunque las dificultades financieras del club son conocidas por todos, la directiva busca vías creativas para concretar un fichaje de este nivel. El hecho de que quede un año de contrato entre Harry Kane y el Bayern Munich da cierta esperanza al gigante español. No obstante, es evidente que el club alemán no dejará marchar a su mejor jugador fácilmente.

Harry Kane y sus récords

Harry Kane ha registrado resultados extraordinarios desde su llegada a Alemania. La temporada pasada disputó 51 partidos en todas las competiciones, anotando 61 goles. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección inglesa en Copas del Mundo, con 11 goles anotados hasta la fecha.

El delantero se prepara actualmente para la fase de eliminatorias con la selección dirigida por Thomas Tuchel. Inglaterra se enfrentará a la RD Congo en octavos de final. Kane destacó en una entrevista que su atención está centrada en el torneo y que la victoria colectiva es más importante que los récords.

En conclusión, el traspaso de Harry Kane parece una tarea muy compleja para el FC Barcelona. Si los catalanes logran convencer al goleador inglés, sería uno de los fichajes más impactantes de los últimos años. Por ahora, todas las negociaciones están suspendidas hasta el final del Mundial.