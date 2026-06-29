Ruptura entre Julian Alvarez y el Atlético de Madrid: Simeone da luz verde al traspaso

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Ruptura entre Julian Alvarez y el Atlético de Madrid: Simeone da luz verde al traspaso

La relación entre el Atlético de Madrid y el delantero argentino Julian Alvarez se ha deteriorado de forma irreversible. El entrenador Diego Simeone ha decidido dar luz verde a su traspaso después de que el futbolista manifestara abiertamente su deseo de marcharse al FC Barcelona. Goal.com informa de esto basándose en datos del diario SPORT. Goal.com informa sobre esto.

Se sabe que Diego Simeone es un técnico que exige lealtad absoluta y entrega total a sus discípulos. Los recientes intentos de Julian Alvarez por unirse a los catalanes y sus señales explícitas agotaron la paciencia del entrenador. Ahora, Simeone considera que despedir a un jugador que no desea permanecer en la plantilla es la única manera de mantener el ambiente en el vestuario.

Interés del FC Barcelona y condiciones del traspaso

Decu, el director deportivo del FC Barcelona, ha seguido la trayectoria del campeón del mundo argentino desde hace tiempo. Ve a Julian Alvarez como el candidato principal para reforzar la línea de ataque de los «azulgranas». El exjugador del Manchester City tampoco oculta su deseo de jugar en el club catalán, lo que choca con los planes de la directiva del Atlético de Madrid.

Aunque la relación entre el jugador y el entrenador se haya roto, la directiva del club madrileño no piensa ceder fácilmente ante el FC Barcelona. Los directivos del Atlético prefieren enviar a uno de sus delanteros más talentosos a una liga extranjera antes que venderlo a un rival directo.

Según expertos del fútbol español, la concreción de este traspaso podría suponer una gran dificultad financiera para la directiva del FC Barcelona liderada por Joan Laporta. El Atlético de Madrid ha fijado un precio muy alto por su estrella, y es evidente que dicha suma pesaría sobre el presupuesto actual de los catalanes.

El deseo de Julian Alvarez de dejar Madrid no sorprendió a nadie dentro del club. Los directivos del equipo ya sabían que el futbolista estaba listo para nuevos retos y que el FC Barcelona era su primera opción. Ahora se espera que todos los asuntos se resuelvan durante las negociaciones del mercado de fichajes de verano.

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