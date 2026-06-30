Mundial 2026: Marruecos elimina a Países Bajos en la tanda de penaltis

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Mundial 2026: Marruecos elimina a Países Bajos en la tanda de penaltis

Se ha producido una nueva gran sensación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección de Marruecos venció a Países Bajos en la tanda de penaltis, asegurando su pase a los octavos de final.

En un encuentro que terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, los representantes africanos fueron más precisos en los disparos decisivos.

Gakpo puso por delante a Países Bajos

No hubo goles en la primera parte del encuentro disputado en el Estadio BBVA de Monterrey.

El marcador se abrió en el minuto 72. Cody Gakpo realizó un disparo preciso, poniendo a Países Bajos por delante.

El equipo europeo estuvo cerca de la victoria, pero Marruecos no dejó de luchar hasta los últimos minutos.

Diop empató en el minuto 90+1

En el tiempo añadido por el árbitro, Marruecos encontró su oportunidad.

En el minuto 90+1, Diop batió la portería de Países Bajos, poniendo el marcador 1-1.

El gol de última hora de Marruecos llevó el partido a la prórroga.

Tampoco en el tiempo extra los equipos pudieron definir al ganador.

Marruecos se impuso en los penaltis

El destino del encuentro se decidió en la tanda de penaltis.

Los futbolistas marroquíes ejecutaron mejor sus disparos, ganando 3-2. De este modo, Países Bajos se despide del mundial.

Mundial 2026. Dieciseisavos de final

Países Bajos — Marruecos — 1:1
Tanda de penaltis — 2:3

Goles: Gakpo, 72 — Diop, 90+1.

Ya se conoce el próximo rival de Marruecos

Marruecos se enfrentará a la selección de Canadá en la ronda de octavos de final.

Canadá había vencido a Sudáfrica 1-0 en la fase anterior.

Ahora ambos equipos lucharán por el pase a los cuartos de final.

Alineaciones

Países Bajos : Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké (Koppmainers, 71), Dumfries, Gravenberch (K. Timber, 86), de Jong (de Roon, 110), van de Ven (Hato, 86), Summerville, Gakpo (Kluivert, 113), Brobbey (Weghorst, 71).

Marruecos : Bounou, Mazraoui, Riad (Salah-Eddine, 75), Diop, Hakimi, Bouaddi (Moubarak, 79), Aynawi, Hannus (Talbi, 87), Ounahi (Rahimi, 86), Dias (Yassin, 79), Saybari.

Amonestación: Diop, 47.

El representante africano vuelve a hacer historia

Con esta victoria, Marruecos elimina a otra potente selección europea del torneo. El equipo luchó hasta el final, avanzando a la siguiente ronda gracias a su estabilidad mental y frialdad en los penaltis.

¿Crees que Marruecos podrá superar el obstáculo de Canadá? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.

MarruecosPaíses BajosCanadáMonterrey
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Shuhrat Razzakov
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