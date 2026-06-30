La inesperada derrota de la selección de Alemania ante Paraguay en los cuartos de final de la Copa del Mundo ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Las polémicas decisiones arbitrales en este encuentro y la mala actuación de los alemanes provocaron fuertes críticas del exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. Al analizar el gol anulado de Alemania, Klopp también se refirió al estilo de juego de su rival de la Premier League, el Arsenal. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El marcador estaba 1-1 al finalizar el tiempo reglamentario. El paraguayo Julio Enciso abrió el marcador, mientras que el delantero del Arsenal, Kai Havertz, restableció el equilibrio. Sin embargo, un gol anotado por Jonathan Tah en la prórroga fue anulado por una supuesta falta sobre el portero. Esta situación decidió el destino del partido y, finalmente, Alemania perdió en la tanda de penaltis, quedando eliminada de un Mundial por penaltis por primera vez en su historia.

Las duras palabras de Klopp sobre el Arsenal

Durante un programa de análisis en el canal Magenta TV, Jürgen Klopp calificó la decisión arbitral de incomprensible. Vinculó sus comentarios con la liga inglesa, señalando las acciones del Arsenal en jugadas a balón parado. Según Klopp, si el gol de Tah fue considerado infracción, entonces la mayoría de los goles del club londinense también deberían haber sido anulados.

«Si este gol es ilegal, entonces el Arsenal no puede ser campeón de Inglaterra. Porque marcan el 60 por ciento de sus goles exactamente de esa manera. Si el balón cruzó la línea, es gol. Este tipo de decisiones destrozan los sueños de un equipo. Hay 500,000 formas de ganar en el fútbol, solo tienes que encontrar una», destacó el especialista en una noticia de ixbt.com.

Cabe recordar que el Arsenal estableció un récord de goles marcados a partir de saques de esquina en la Premier League durante la temporada 2025-26. Los londinenses anotaron 19 de sus 71 goles de esa temporada tras un córner. Klopp se centró precisamente en este aspecto para enfatizar la injusticia cometida contra Alemania.

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, tampoco pudo ocultar su ira durante el partido. La estrella del equipo, Kai Havertz, asumió la responsabilidad de la derrota. Expresó su pesar por fracasar por segunda vez consecutiva en la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo y pidió disculpas a los aficionados alemanes.

La selección de Paraguay, por su parte, consiguió el pase a los cuartos de final con esta victoria. Se mantuvieron defendiendo profundamente durante todo el encuentro y lograron repeler los ataques de la maquinaria alemana. Para Alemania, esta derrota fue un golpe histórico, ya que el equipo había ganado hasta ahora todas sus tandas de penaltis en Copas del Mundo.