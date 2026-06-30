Mundial 2026. Octavos de final. Países Bajos — Marruecos 1:1 (2:3) (vídeo de los goles)

En el siguiente enfrentamiento de los octavos de final de la Copa del Mundo, Países Bajos y Marruecos se midieron entre sí.

No hubo ganador en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. En la tanda de penaltis, la suerte favoreció a los representantes africanos.

De este modo, la selección de Marruecos se enfrentará a Canadá en los cuartos de final.

Mundial 2026. Octavos de final

Países Bajos — Marruecos 1:1

Tanda de penaltis — 2:3

Goles: Gakpo 72 — Diop 90+1.