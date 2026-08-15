Fuertes lluvias provocan una situación de emergencia en Japón

Las lluvias torrenciales récord registradas en el este de Japón han tenido graves consecuencias. El desastre natural dejó al menos ocho muertos, mientras que el suministro eléctrico y el transporte quedaron interrumpidos en la prefectura de Chiba. Así lo informó la BBC.

Según se informó, el 13 de agosto cayeron más de 100 milímetros de lluvia en una hora en la prefectura de Chiba. Esta cifra es casi tres veces superior al promedio de agosto y fue registrada como una de las precipitaciones más intensas de la zona.

Las fuertes lluvias dejaron sin electricidad a más de 20 000 hogares. En algunas zonas se produjeron deslizamientos de tierra, y el tráfico ferroviario y vial quedó temporalmente restringido.

Las autoridades locales emitieron una alerta de emergencia de nivel cinco, el máximo nivel de peligro. Se recomendó a los habitantes de más de 100 000 hogares evacuar hacia zonas seguras.

Entre las víctimas hay una mujer que quedó atrapada dentro de un automóvil en una carretera inundada. Otras dos personas murieron después de caer en la calle.

El desastre natural también afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio. Miles de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto y unas 1 800 personas pasaron la noche en el edificio del Gobierno de la prefectura de Chiba.

La administración del aeropuerto indicó que el viernes los vuelos se operarían según lo previsto. Sin embargo, advirtió que algunos podrían sufrir retrasos debido a las condiciones meteorológicas.