Estados Unidos anuncia una estrategia de «doble golpe» contra Irán

La confrontación geopolítica entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase aún más tensa y peligrosa. El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent anunció oficialmente un nuevo y severo paquete de sanciones, sin precedentes en la historia del aislamiento económico mundial de Teherán.

Según Bessent, Washington está impulsando una estrategia de «doble golpe» destinada a detener por completo las relaciones comerciales exteriores de Irán y estrangular sus canales de exportación e importación. Estas medidas se aplicarán junto con la continuación del bloqueo marítimo de los puertos iraníes.

Amenaza de «sanciones secundarias» contra China y los compradores de petróleo

El aspecto más peligroso de las nuevas restricciones estará dirigido contra terceros países y empresas que siguen comprando petróleo iraní.

El factor chino: Podrían imponerse sanciones secundarias a las empresas chinas, principales compradoras del crudo iraní. Se espera que esto lleve la guerra comercial entre Washington y Pekín a una nueva fase y provoque fuertes turbulencias en el mercado energético mundial;

El efecto de 2.200 sanciones: Según Bloomberg, aunque Estados Unidos ha impuesto cerca de 2.200 restricciones contra Teherán desde 2018, estas no han obligado a Irán a abandonar su programa nuclear ni a ceder el control del estrecho de Ormuz.

El plan de respuesta de Teherán: «Prolongar el conflicto hasta que termine el mandato de Trump»

El asesor del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) Mohammad Reza Naqdi reveló el plan de defensa a largo plazo de Teherán:

«Para garantizar su seguridad nacional, Teherán está considerando seriamente Donald Trumpprolongar este conflicto hasta el final del mandato presidencial de».

Aunque las partes acordaron un alto el fuego en junio, las negociaciones de paz han llegado a un punto muerto absoluto. Mientras Washington exige libertad de navegación en Ormuz, Irán plantea las siguientes tres condiciones a cambio de levantar el bloqueo:

La cancelación total de todas las sanciones internacionales; La retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la región; La compensación total por los enormes daños causados por la guerra.

270.000 millones de dólares en pérdidas y una inflación del 90 %

Las operaciones militares y el bloqueo han asestado un golpe sin precedentes a la economía iraní:

Crisis industrial: Según los cálculos oficiales, los daños superan los 270.000 millones de dólares . Los ataques de Estados Unidos e Israel provocaron el cierre de grandes plantas siderúrgicas y complejos petroquímicos;

Impacto social: Según el Financial Times , cerca de 2 millones de ciudadanos han perdido su empleo y la tasa de inflación anual del país se ha acercado al 90 % .

Estrecho de Ormuz cerrado: las exportaciones de petróleo caen un 40 %

El estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, continúa bloqueado.

Como consecuencia, las exportaciones de petróleo y condensados de los países del golfo Pérsico han caído hasta 10,7 millones de barriles diarios . Esta cifra es aproximadamente un 40 % inferior al nivel anterior al conflicto, lo que aumenta cada vez más el riesgo de escasez de combustible en el mercado mundial.

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