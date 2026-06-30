Manchester United ha tomado una decisión final sobre Marcus Rashford

El club inglés Manchester United ha decidido poner fin a las incertidumbres sobre el futuro del delantero Marcus Rashford, optando por reintegrarlo al primer equipo. El futbolista, que recientemente estuvo cedido en otros clubes, se incorporará plenamente a los entrenamientos del equipo antes de la nueva temporada. Esta decisión se tomó tras prolongadas conversaciones entre la directiva del club y el cuerpo técnico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información proporcionada por David Ornstein, periodista de The Athletic, los directivos del club han rechazado categóricamente la opción de ceder a Rashford por tercera vez. El delantero de 28 años, que anteriormente militó temporalmente en el Aston Villa y en el FC Barcelona de España, tendrá ahora la oportunidad de relanzar su carrera en Old Trafford. Se indica que todas las partes están abiertas a la integración del jugador en el equipo.

Fin del periodo de cesión

La directiva del Manchester United considera que ceder al jugador nuevamente a otro equipo no beneficiaría los intereses del club. Rashford, quien ha ganado experiencia en diversas ligas durante los últimos 18 meses, regresará a la ciudad deportiva de Carrington el próximo mes. El entrenador principal, Michael Carrick, tiene previsto contar con las capacidades del delantero en sus planes para la nueva temporada.

La situación financiera del club también influyó en esta decisión. Como resultado de las medidas implementadas para reducir gastos, el Manchester United se ha liberado de la presión de vender o ceder a sus jugadores de forma apresurada. Esto otorga al cuerpo técnico mayor libertad y flexibilidad para conformar la plantilla.

Dificultades en el traspaso y deseo del jugador

El traspaso definitivo de Rashford está siendo difícil por varias razones. En primer lugar, posee un contrato a largo plazo con el club vigente hasta junio de 2028. En segundo lugar, su elevado salario y exigencias personales resultan pesados para muchos clubes pretendientes. Según Goal.com, el FC Barcelona no tiene intención de comprarlo, y otros clubes extranjeros no cuentan con el prestigio suficiente para atraer al jugador.

Asimismo, el propio Marcus Rashford no desea trasladarse a equipos rivales de la Premier League. El Manchester United sigue siendo su prioridad. En la situación actual, continuar la colaboración se ve como el camino más viable para ambas partes. A menos que surjan ofertas inesperadas, Rashford defenderá los colores de los "Red Devils" la próxima temporada.

Se espera que este regreso intensifique la competencia en la línea de ataque del Manchester United. Aficionados y expertos esperan que Rashford recupere su nivel deportivo en el club donde se formó. Sin duda, el ambiente interno y la confianza de la directiva tendrán un impacto positivo en el estado anímico del futbolista.