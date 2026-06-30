Wayne Rooney insta a Harry Kane a regresar al Manchester United

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Wayne Rooney insta a Harry Kane a regresar al Manchester United

La leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, ha instado al capitán de la selección inglesa, Harry Kane, a continuar su carrera en su país natal en lugar de en España. Según Rooney, el experimentado delantero debería rechazar la oferta del FC Barcelona para mudarse a Old Trafford y ayudar al club a recuperar su antigua gloria. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Recientemente, han aumentado los informes en la prensa sobre la posibilidad de que Harry Kane deje el Bayern Múnich para unirse al gigante de La Liga, el FC Barcelona. Sin embargo, Rooney destaca que regresar a la Premier League sería más importante para Kane, no solo a nivel de club, sino también desde la perspectiva de sus récords personales.

El récord de Alan Shearer y un nuevo desafío

Según Goal.com, Rooney analizó la situación de Kane en su podcast de la BBC. Afirmó que Harry Kane aún tiene la oportunidad de romper el récord del máximo goleador de la Premier League, que pertenece a Alan Shearer. Actualmente, Kane tiene 213 goles y solo necesita 47 más para alcanzar la marca.

"Si Harry Kane no quiere quedarse en el Bayern, me encantaría verlo en el Manchester United. Harry, si me estás escuchando: tienes la oportunidad de batir el récord de Alan Shearer... ¡Ayuda al Manchester United a volver a la cima!", apeló Rooney a su antiguo compañero.

Barcelona o Manchester: una elección difícil

En opinión de Rooney, Kane podría ir al FC Barcelona y ser campeón de España, pero eso no sería tan valioso como ganar el campeonato inglés. "Ganó en la Bundesliga, digamos que va al Barcelona y también gana La Liga... pero en el fondo quiere triunfar en la Premier League. Imaginen que llega al Manchester United y guía al equipo hacia el título nuevamente", añadió.

Cabe recordar que Harry Kane, de 32 años, está registrando resultados increíbles con el Bayern Múnich. Logró anotar 61 goles en la temporada 2025-26. Aunque el club alemán intenta retener a su estrella, se espera una gran batalla en el mercado de fichajes de verano.

El contrato actual entre Kane y el Bayern está firmado hasta junio de 2027, lo que otorga ventaja al club alemán en las negociaciones. No obstante, el interés de clubes como el FC Barcelona y el Manchester United plantea nuevas dudas sobre el futuro del futbolista. El regreso de una estrella del nivel de Kane a Inglaterra elevaría aún más el prestigio de la liga.

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