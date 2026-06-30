Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un anuncio del nuevo filme de Spider-Man

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Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un anuncio del nuevo filme de Spider-Man

La leyenda viviente del fútbol, ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, ha aparecido en un papel inesperado. El delantero de la selección de Argentina y del Inter Miami participó en un video promocional especial para el nuevo blockbuster del universo Marvel, «Spider-Man: Brand New Day». Esta colaboración ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el cortometraje presentado por Sony Pictures, Lionel Messi se encuentra con la estrella de Hollywood Tom Holland en las calles de Nueva York. Según Goal.com, en la trama, Peter Parker, interpretado por Holland, está sentado en un café cuando ve inesperadamente a la estrella del fútbol y, sorprendido, tropieza con sus propios pies. Messi, por su parte, revela que estaba buscando al propio «hombre araña» mediante un dispositivo especial.

Esta creativa campaña publicitaria es valorada como una colaboración única entre el mundo del fútbol y el cine. Al final del video, Peter Parker se pone su traje y lleva al delantero honorario a un viaje por el cielo de la ciudad. Este tipo de grandes proyectos de marketing suelen servir para atraer la atención de los aficionados antes de los mundiales y los grandes estrenos.

El punto donde convergen el fútbol y el cine

A pesar de que Lionel Messi participa actualmente en las eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección de Argentina, encuentra tiempo para colaborar con marcas globales. Tom Holland, por su parte, está ocupado promocionando su cuarta película en solitario en el universo Marvel. Curiosamente, el actor británico no es indiferente al fútbol y, durante una reciente visita a Madrid, llamó al joven del FC Barcelona, Lamine Yamal, «el verdadero Spider-Man» por su agilidad.

Asimismo, Holland elogió la celebración de gol estilo «araña» del delantero del Atlético Madrid, Julian Alvarez. El actor se prepara actualmente no solo para proyectos de Marvel, sino también para un nuevo proyecto llamado «The Odyssey» del director Christopher Nolan, lo que demuestra lo apretada que está su agenda.

La participación de Lionel Messi en este video demuestra una vez más que se ha convertido no solo en un deportista, sino en un icono de la cultura global. Para los aficionados al fútbol en Uzbekistán, este crossover es naturalmente interesante, ya que Messi y los héroes de Marvel cuentan con una gran audiencia en el país. A medida que se acerca el estreno de la película, Sony Pictures sigue intrigando a los fans con la pregunta: «¿Quién es el siguiente?»

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