Grandes cambios en los Países Bajos: se espera la salida de Van Dijk y Koeman

Se espera que la fallida participación de la selección de los Países Bajos en la Copa del Mundo 2026 inicie un periodo de reformas profundas en el fútbol del país. Tras la derrota en los cuartos de final contra Marruecos, las especulaciones sobre la salida del capitán Virgil van Dijk y del entrenador Ronald Koeman se intensifican día a día. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El exfutbolista Ronald de Boer, en una entrevista con talkSPORT, habló sobre la situación actual en el campamento neerlandés, destacando que probablemente comenzará una nueva era en el equipo. Según él, Ronald Koeman dimitirá voluntariamente debido a que su contrato está terminando y a la creciente presión. Si no lo hace, el director técnico de la federación, Nigel de Jong, podría tomar una decisión drástica de todos modos.

Despedida del capitán y cambio de entrenador

Para Virgil van Dijk, considerado el pilar del equipo, este torneo podría ser el último en el escenario internacional. El defensa, que actualmente tiene 34 años, cumplirá 37 para la próxima gran cita, la Euro 2028. Según Ronald de Boer, la estrella del Liverpool anunciará oficialmente su retiro de la selección en los próximos días.

Ronald Koeman también admitió en sus entrevistas posteriores a los partidos que debe reflexionar sobre su futuro. La afición neerlandesa siente que el equipo necesita nuevas ideas y un "nuevo aire". El hecho de haber generado solo dos ocasiones claras en 120 minutos contra Marruecos provocó fuertes críticas de aficionados y expertos defensores del fútbol ofensivo tradicional.

Por primera vez en su historia, la selección de los Países Bajos abandonó un Mundial sin lograr llegar a los cuartos de final. Este resultado fue una señal seria para la federación nacional de fútbol. Aunque Ronald de Boer reconoció a Van Dijk como un capitán extraordinario, señaló que saber retirarse a tiempo también es un acto de valentía.

Ahora la atención se centra en el nombre del nuevo entrenador. La directiva, encabezada por Nigel de Jong, ha comenzado a buscar al especialista que prepare a la selección para la fase de clasificación de la Euro 2028. No hay duda de que los cambios previstos definirán la imagen del fútbol neerlandés para la próxima década.